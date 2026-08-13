У Севастополі могли підірвати екскомандира українського підводного човна
Внаслідок вибуху на Столєтовському проспекті загинув чоловік, це міг бути екскомандир підводного човна Роберт Шагєєв
В тимчасово окупованому Севастополі внаслідок вибуху на Столєтовському проспекті у четвер, 13 серпня, загинув чоловік. У мережі припускають, що загиблим міг бути колишній командир українського підводного човна «Запоріжжя» Роберт Шагєєв, який після окупації Криму перейшов на бік Росії. Про вибух повідомили російські телеграм-канали Mash і Baza.
Вибух стався, коли чоловік ішов сходами разом зі своїм знайомим. Від отриманих травм він загинув на місці. Російські канали стверджують, що вибухівка могла бути закладена в урні для сміття. Mash також пише, що перед вибухом неподалік від будинків №28 та №30 перебувала жінка з рюкзаком, яка нібито стежила за чоловіком.
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Тим часом російський канал 112 стверджує, що загиблий мав звання капітана 1 рангу. А«Крымский ветер» повідомив, що загиблим міг бути Роберт Шагєєв – колишній командир українського підводного човна «Запоріжжя». Після окупації Криму у 2014 році він, за даними каналу, перейшов на бік Росії.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Роберт Шагєєв
Шагєєв був командиром екіпажу підводного човна у складі 4-ї бригади підводних човнів Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту РФ. Він може бути причетним до виконання наказів щодо бойових дій на морі та ракетних ударів російських підводних човнів по українських містах і цивільній інфраструктурі.
Водночас особу загиблого офіційно наразі не підтверджено.
Нагадаємо, 29 липня у російській Тулі невідомий вчинив замах на місцевого підприємця Андрєя Черезова. Російські медіа називають його директором компанії, яка займається розробкою безпілотних літальних апаратів. Підприємець отримав поранення, однак вижив.