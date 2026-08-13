В тимчасово окупованому Севастополі на Столєтовському проспекті пролунав вибух

В тимчасово окупованому Севастополі внаслідок вибуху на Столєтовському проспекті у четвер, 13 серпня, загинув чоловік. У мережі припускають, що загиблим міг бути колишній командир українського підводного човна «Запоріжжя» Роберт Шагєєв, який після окупації Криму перейшов на бік Росії. Про вибух повідомили російські телеграм-канали Mash і Baza.

Вибух стався, коли чоловік ішов сходами разом зі своїм знайомим. Від отриманих травм він загинув на місці. Російські канали стверджують, що вибухівка могла бути закладена в урні для сміття. Mash також пише, що перед вибухом неподалік від будинків №28 та №30 перебувала жінка з рюкзаком, яка нібито стежила за чоловіком.

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Тим часом російський канал 112 стверджує, що загиблий мав звання капітана 1 рангу. А«Крымский ветер» повідомив, що загиблим міг бути Роберт Шагєєв – колишній командир українського підводного човна «Запоріжжя». Після окупації Криму у 2014 році він, за даними каналу, перейшов на бік Росії.

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Роберт Шагєєв

Шагєєв був командиром екіпажу підводного човна у складі 4-ї бригади підводних човнів Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту РФ. Він може бути причетним до виконання наказів щодо бойових дій на морі та ракетних ударів російських підводних човнів по українських містах і цивільній інфраструктурі.

Водночас особу загиблого офіційно наразі не підтверджено.