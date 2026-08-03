Марія Чайко перебувала серед постраждалих під час вибуху

Під час вибуху в московському ресторані Balzi Rossi могла постраждати Марія Чайко – донька головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росії Алєксандра Чайка. Про це у неділю, 2 серпня, повідомило російське видання «Верстка».

За інформацією джерела, наближеного до керівництва ресторану, Марія Чайко перебувала серед постраждалих під час вибуху. У списках потерпілих, які опублікували пов'язані з російськими силовиками телеграм-канали фігурує 25-річна Марія П. з відкритою черепно-мозковою травмою.

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Журналісти «Верстки» зазначають, що Марії Чайко також 25 років. У витоках російських баз даних вона згадується під прізвищем Передрій. За даними видання, у Марії Чайко та Марії Передрій збігаються дата народження й адреса проживання, а в телефонних довідниках вона записана як «Чайко Марія» та «наречена».

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Імовірно, Передрій – прізвище її чоловіка. Серед постраждалих також є 27-річний Данило П., якого журналісти ідентифікують як Даніла Передрія. За даними витоків, серед його друзів у соцмережі VK є акаунт Марії Чайко.

За останніми даними «Верстки», жертвами вибуху стали п'ятеро людей, ще 21 зазнали поранень.

Нагадаємо, увечері 1 серпня в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в центрі Москви стався вибух. Російські медіа та телеграм-канали припускали, що ціллю міг бути головнокомандувач Повітряно-космічних сил Росії Алєксандр Чайко, який нібито святкував там своє 55-річчя.

Він очолив ПКС РФ після призначення Владіміром Путіним, замінивши на посаді Віктора Афзалова. Раніше він командував військами Східного військового округу та керував діями російських військ під час спроби захоплення Київщини.

В Україні Чайко перебуває під судом за обвинуваченнями у воєнних злочинах. За даними СБУ, він брав участь у плануванні вторгнення на північ України, керував окупаційним угрупованням «Схід», облаштував штаб у захопленому дитячому садку в Здвижівці на Київщині та вручав нагороди російським військовим, причетним до злочинів проти цивільного населення. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність України, а також планування, підготовку й ведення агресивної війни.