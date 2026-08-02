У Львові поліцейські затримали 36-річного місцевого мешканця, який незаконно зберігав у квартирі гранату та боєприпаси і погрожував своїй знайомій. Про це у неділю, 2 серпня, повідомили у поліції Львівської області.

Як повідомили правоохоронці, близько 23:00 у п'ятницю, 1 серпня, на спецлінію 102 звернулася львів'янка. Жінка повідомила, що в квартирі будинку на вул. Вірменській її знайомий погрожує їй гранатою.

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На місце події виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські, вибухотехніки, кінологи, спецпризначенці та співробітники інших служб.

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Правоохоронці встановили, що до інциденту причетний 36-річний львів'янин. Під час обшуку в його квартирі поліцейські виявили гранату Ф-1, а також патрони калібру 5,45 мм. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Чоловіка затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів.