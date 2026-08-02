Нікол Пашинян оголосив про відставку уряду після початку роботи новообраного парламенту

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю, 2 серпня, оголосив про відставку уряду після початку роботи новообраного парламенту. Таке рішення є конституційною процедурою після відкриття першої сесії Національних зборів нового скликання.

У відеозверненні Пашинян повідомив, що 9-те скликання Національних зборів розпочало роботу, а тому уряд відповідно до Конституції має скласти повноваження. Прем'єр зазначив, що підпише заяву про відставку та передасть її президенту країни.

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Після цього глава держави має призначити нового прем'єр-міністра. Його кандидатуру запропонує парламентська більшість, а голосування очікується вже в неділю, 2 серпня.

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Найімовірніше, уряд знову очолить Нікол Пашинян, адже його партія «Громадянський договір» перемогла на парламентських виборах 7 червня та забезпечила собі більшість у Національних зборах.