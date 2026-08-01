АТБ відреагувала на критику громадськості та відмовилася від рекламних контрактів з телеграм-каналом

Мережа супермаркетів АТБ оголосила про припинення співпраці з телеграм-каналом «Труха». Рішення ухвалили на тлі заяв Михайла Федорова, що «Труха» почала працювати проти нього, а також критики у соцмережах.

У середині липня після зміни уряду та початку протестів через звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова, його колишній радник, активіст та волонтер Сергій Стерненко закликав бізнеси припинити рекламну співпрацю з телеграм-каналом «Труха». Стерненко звинуватив канал у відстоюванні антиукраїнських інтересів та повідомив, що «Труха» ігнорує та не висвітлює протести проти звільнення Федорова.

Також він нагадав, що нещодавно «Труху» купив харківський криптопідприємець Микола Удянський, який може мати громадянство Росії. Того ж дня Михайло Федоров під час звіту міністра заявив, що телеграм-канал придбали за 1 млрд грн спеціально для того, щоб він «працював проти нього».

Сергій Стерненко закликав українців звертатися до АТБ у соцмережах та вимагати розірвання співпраці з «Трухою».

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Про рішення розірвати рекламні контракти з телеграм-каналом у пресслужбі АТБ оголосили у суботу, 1 серпня. Там заявили, що угоди уклали ще на початку року.

«Врахувавши останні події та почуті зауваження громадськості, компанія прийняла рішення припинити співпрацю з цим медіаресурсом. Подальше розміщення реклами на цьому майданчику не планується, а рекламна активність буде перенесена на інші канали комунікації», – повідомили у пресслужбі АТБ.

Сергій Стерненко зауважив, що наразі тільки мережа АТБ відреагувала на критику та розірвала контракти з «Трухою». Раніше волонтер повідомив, що рекламу у телеграм-каналах «Трухи» продовжують розміщувати компанії Novus, Rozetka та «Ябко».

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Зазначимо, телеграм-канал «Труха Україна» виник у 2019 році у Харкові й на початку називався «Тру Харьков». Засновником каналу називає себе харківʼянин Максим Лавриненко, проте за даними журналістського розслідування NGL.media та медіа «Ґрунт», «Труха» повʼязана з харківським підприємцем Володимиром Литвином. Той є приятелем сина ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова та фігурантом корупційної справи про «рюкзаки Авакова» – у 2018 році він взяв провину на себе та отримав умовний термін.

У червні 2026 року «Труху» придбав Микола Удянський, про що повідомили Стерненко та Forbes Ukraine. Втім, Удянський та Лавриненко це заперечують.