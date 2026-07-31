Місце влучання другої північнокорейської ракети на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині після російської атаки виявили друге місце падіння балістичної ракети північнокорейського виробництва. Ракета впала на відкритій місцевості. Про це у пʼятницю, 31 липня, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Під час масованої російської атаки на Україну 30 липня одна з ракет виробництва КНДР влучила у будинок багатодітної родини Воронових у селищі Радушне. Внаслідок удару загинули батьки Олена та Артем і троє їхніх дітей: Марк, Азарій Ілай та Емілія. Ще пʼятеро дітей родини, за даними «Суспільного», вважаються зниклими безвісти.

У пʼятницю, 31 липня, на Дніпропетровщині виявили ще одну вирву, що свідчить про застосування росіянами двох північнокорейських ракет. Друга ракета впала на відкритій місцевості приблизно за 3,5 км від будинку Воронових. Внаслідок цього удару постраждалих немає.

Йдеться про північнокорейські балістичні ракети KN-23, які є аналогом російських «Іскандерів». У четвер, 30 липня, президент Володимир Зеленський зауважив, що росіяни вперше за тривалий час використали проти України зброю північнокорейського виробництва. Владислав Власюк зазначив, що це свідчить про залежність Росії від військових поставок з КНДР.

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«Один з прикладів залежності РФ від військової допомоги Північної Кореї. Північнокорейські ракети вбивають цивільних українців так само, як російські. І відповідальність за це мають нести усі, хто забезпечує військове партнерство між Москвою та Пхеньяном і надходження критичних компонентів для ВПК», – наголосив Владислав Власюк.

Зауважимо, що балістичні ракети важко перехопити через їхню швидкість польоту, однак 6 липня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що ці ракети можливо збивати за допомогою системи ППО Patriot. Однак наразі в Україні та інших країнах через війну в Ірані не вистачає ракет-перехоплювачів для Patriot, про що неодноразово заявляв президент Володимир Зеленський. Юрій Ігнат зауважив, що росіяни знають про проблеми з поставками ракет-перехоплювачів і тому застосовують проти України саме балістичні ракети.