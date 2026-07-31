Шахрай назвав себе працівником прокуратури

У Львові поліцейські затримали 20-річного мешканця Харківської області, який видавав себе за працівника прокуратури та видурив у 74-річної пенсіонерки 7 тис. доларів.

Як повідомили у п’ятницю, 31 липня, в обласній прокуратурі, 29 липня цього року шахрай зателефонуваі потерпілій та повідомив неправдиву інформацію про те, що її невістка постраждала у дорожньо-транспортній пригоді й терміново потребує коштів на лікування. Жінці також сказали передати гроші чоловіку, який нібито є працівником прокуратури.

«Надалі підозрюваний прибув до місця проживання потерпілої у Львові, де отримав від неї 7 тис. доларів США. Ці кошти пенсіонерка відкладала на навчання онучки. Після цього він залишив місце події, а отриманими грошима розпорядився на власний розсуд. Коли потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, вона негайно звернулася до правоохоронців», – розповіли в прокуратурі.

Поліцейські оперативно затримали шахрая. 20-річному мешканцю Харківської області повідомили про підозру в шахрайстві (ч. 3 ст. 190 ККУ). Слідчі встановлюють інших причетних до вчинення кримінального правопорушення.

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