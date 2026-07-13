Шахрая затримали поліцейські

Поліцейські спільно з прокурорами викрили в шахрайстві 57-річного мешканця Сокальської громади Ігоря Мамчура. Він представлявся членом ЕКОПФО (колишні МСЕК) та обіцяв допомогу в оформленні інвалідності. Шахрай ошукав щонайменше двох жінок на суму понад 9 тис. доларів.

Як повідомили у понеділок, 13 липня, у поліції та прокуратурі Львівщини, у лютому цього року підозрюваний переконав жінку, що є членом ЕКОПФО місцевої лікарні і зможе вирішити питання встановлення інвалідності її синові. Насправді він ніколи не працював у медичній установі та не мав до комісії жодного стосунку.

Загалом за свої «послуги» двома платежами чоловік отримав 2 600 доларів. Незабаром після одержання останньої частини коштів він перестав виходити на зв'язок з потерпілою, а отримані кошти використав на власні потреби.

Пізніше, у березні, підозрюваний запевнив іншу жінку, що добре знайомий з членами ЕКОПФО та переконував, що може вплинути на їхнє рішення щодо встановлення її чоловікові групи інвалідності. Свої послуги посередник оцінив у 11 тис. доларів.

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Повіривши, жінка частинами передавала йому кошти за послуги. Коли оплачена сума сягнула 6 500 доларів, а результату все ще не було, жінка запідозрила, що її ошукали. Тоді вона звернулася до правоохоронців.

Мешканцю Сокальської громади повідомили про підозру в шахрайстві та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднане з вимаганням (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Правоохоронці не розголошують прізвище. За даними ZAXID.NET, підозру отримав Ігор Мамчур.

Раніше його уже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки та шахрайство. Зокрема, у 2022 році він викрав і продав робочий ноутбук своєї сестри, яка працює вчителькою й отримала техніку від навчального закладу. Уже наступного року чоловік ошукав двох пасічників: запевнив, що купує мед для експорту за кордон, і пообіцяв розрахуватися за товар та тару через тиждень. Насправді ж віддавати гроші він не планував. У такий спосіб чоловік виманив понад 500 кг меду, завдавши збитків потерпілим на майже 50 000 грн.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.