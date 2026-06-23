У справі виготовлення фіктивних медичних документів ухилянтам у Самборі з'явилися нові підозрювані

У вівторок, 23 червня, оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з СБУ та прокурорами викрили в Самборі на Львівщині ще трьох фігурантів схеми виготовлення фіктивних медичних документів ухилянтам. За даними ZAXID.NET, підозри отримали гінекологиня Наталія Хащак, підприємець Мар’ян Квас (брат підозрюваного ексдепутата Євгена Кваса) та посередник Валерій Мурашов.

Правоохоронці вручили підозри трьом фігурантам, які можуть бути спільниками затриманої раніше директорки Самбірської районної лікарні Олени Легуцької.

А саме йдеться про гінекологиню жіночої консультації КНП «Самбірська центральна лікарня» Наталію Хащак. За версією слідства, вона здійснювала підбір клієнтів та виготовляла фіктивні медичні документи. Також серед нових підозрюваних посередник Валерій Мурашов та підприємець, директор ТОВ «Оіл-Феллер» Мар’ян Квас – рідний брат ексдепутата, директора СКП «Об’єднане» Євгена Кваса.

У департаменті стратегічних розслідувань підтвердили ZAXID.NET, що трьом фігурантам вручили підозри за перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч.1 ст. 114-1 ККУ).

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Нагадаємо, у травні цього року директорці Самбірської центральної лікарні 35-річній Олені Легуцькій та медсестрі Наталії Бегей повідомили про підозри в перешкоджанні діяльності ЗСУ та хабарництві. За версією слідства, медикині за гроші оформляли інвалідність та допомагали чоловікам ухилятися від мобілізації. Під час обшуків у фігуранток вилучили близько 14,5 млн грн готівки в різних валютах.

Підприємець Мар’ян Квас разом з братом Євгеном Квасом також підозрюються у спробі підкупу начальника підрозділу Укртрансбезпеки у Львівській області.