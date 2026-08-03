Напад стався у березні поблизу села Карасин Камінь-Каширського району

Маневицький районний суд Волинської області визнав винними Миколу Матюка та Вадима Прусика у хуліганстві під час нападу на бус ТЦК. Разом з іншими цивільними вони заблокували та пошкодили службовий автомобіль, побили військовослужбовців групи оповіщення і силоміць звільнили з салону односельчанина. За скоєне кожному з них призначили по року іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 29 липня, інцидент стався 8 березня поблизу села Карасин Камінь-Каширського району. За даними слідства, Микола Матюк і Вадим Прусик переслідували службовий бус ТЦК, який прямував до Маневичів.

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Під час руху один із чоловіків за кермом BMW-530D протаранив Volkswagen T-4, в якому перебували працівники терцентру комплектування та військовозобовʼязаний. Від удару службовий автомобіль зʼїхав у кювет.

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Після цього обвинувачені підійшли до буса. Один із них розбив бокове скло та кілька разів ударив військовослужбовця. Інший кинув в автомобіль деревʼяну колоду, яка влучила одному з військових у голову.

У суді обидва обвинувачені визнали провину та заявили, що шкодують про вчинене. Один із чоловіків пояснив, що хотів зупинити бус після того, як йому повідомили про конфлікт між його односельцями та людьми з автомобіля ТЦК. За його словами, після зіткнення він розбив скло службового автомобіля та вдарив військовослужбовця.

Другий чоловік розповів, що також переслідував бус, щоб «розібратися в ситуації». Коли службовий автомобіль зʼїхав у кювет, він підняв із землі деревʼяну колоду та кинув її у бік машини, влучивши у військовослужбовця.

Суддя Руслан Ониско визнав Матюка та Прусика винними за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб) і призначив кожному по одному року іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.