Сквер розташований на вул. В’ячеслава Чорновола, 6

В Івано-Франківську завершили облаштування скверу на території знесеної церкви Преображення Господнього Української православної церкви Московського патріархату. Про відкриття нової локації у суботу, 1 серпня, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За словами посадовця, у сквері встановили дитячий майданчик, лавки та урни. Територію обладнали відеонаглядом, за її утримання відповідатимуть працівники комунального підприємства.

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Водночас у коментарях під дописом Руслана Марцінківа частина мешканців Франківська розкритикувала облаштування нового скверу на вул. В’ячеслава Чорновола, назвавши його «сковорідкою під палаючим сонцем» та «солярієм, насиченим вихлопними газами». За словами людей, висаджені у зеленій зоні дерева зможуть давати затінок тільки через 10-15 років.

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«Ми посадили достатню кількість дерев, може, восени ще досадимо якісь кущі. Але треба почекати, думаю за рік-два вони підростуть і ця територія буде зовсім невпізнанною», – відповів мер Івано-Франківська.

Нагадаємо, у 2006–2022 роках у приміщенні колишнього дитсадка по вул. В’ячеслава Чорновола розміщувався храм УПЦ МП. Повернути територію громаді вдалося після рішення Верховного Суду. Спочатку мерія заявляла, що там знову діятиме дитячий садок, однак згодом від цих планів відмовилася.

У березні 2026 року Департамент благоустрою Івано-Франківської міської ради оголосив тендер на облаштування території по вул. В’ячеслава Чорновола, 6. Підряд вартістю 5,7 млн грн без конкуренції отримала компанія «СпецБудМонтаж-Інжиніринг», яка належить місцевому підприємцю Дмитру Бачевському.