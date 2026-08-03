У Бєлгороді сталася пожежа в Бєлгородському державному технологічному університеті імені В. Г. Шухова

У ніч на понеділок, 3 серпня, в Росії під удар потрапили Бєлгородський державний технологічний університет імені Володимира Шухова та один із найбільших логістичних центрів компанії Wildberries у Володимирській області. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, компанія Fire Point та російська влада.

За інформацією місцевого телеграм-каналу «Пепел Белгород», після вибухів у Бєлгороді сталася пожежа в Бєлгородському державному технологічному університеті імені В. Г. Шухова. Раніше навчальний заклад повідомляв про розробку автоматизованої системи управління безпілотниками на базі російського мікропроцесора «Міландр». В університеті стверджували, що проєкт має цивільне призначення. Крім того, влітку 2026 року заклад оголосив набір школярів на літню програму з розробки безпілотників.

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Офіційної інформації про наслідки атаки місцева влада поки не оприлюднила. Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч на 3 серпня російська ППО нібито збила 131 український безпілотник.

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Крім того, за даними компанії Fire Point, українські безпілотники FP-1 уразили великий логістичний комплекс маркетплейса Wildberries у Володимирській області. Інформацію про атаку підтвердили губернатор регіону Алєксандр Авдєєв. На території об'єкта виникли пожежа та руйнування, а персонал було евакуйовано.

Логістичний комплекс маркетплейса Wildberries у Володимирській області

Йдеться про один із найбільших логістичних центрів Wildberries у Центральній Росії. Після завершення будівництва його площа мала становити близько 175 тис. м2, а проєктна місткість – понад 120 млн одиниць товарів.

Україна продовжує завдавати ударів по логістичній та паливній інфраструктурі в тилу Росії. Нагадаємо, що під атакою безпілотників в ніч на неділю, 2 серпня, опинилися логістичний центр маркетплейсу Wildberries у Самарській області та Саратовський НПЗ.