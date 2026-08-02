Поліція затримала 18-річного українця, який втік з місця події

У неділю, 2 серпня, у польському Вроцлаві за підозрою у замаху на польку затримали 18-річного українця. У пресслужбі поліції повідомили, що той напав на жінку з ножем.

За даними поліції, українець скоїв напад на польку ввечері 1 серпня. RMF24 з посиланням на правоохоронців повідомило, що чоловік напав на польку біля входу на сходову клітку її будинку.

Жінка зазнала поранень, її госпіталізували у важкому стані. Мотив нападу наразі невідомий, поліція кваліфікувала інцидент як замах на вбивство.

RMF24 з посиланням на слова постраждалої повідомило, що 18-річний українець їхав з полькою в автобусі та запитував у неї дорогу. Після цього він вийшов за жінкою на зупинці, підійшов до дверей її будинку, увійшов всередину та напав на жінку з ножем.

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Напад прокоментував міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський. Він підтвердив, що українця затримали та заявив про «нульову толерантність до злочинців і ненависті».

Наразі невідомо, чи нападник та потерпіла були між собою знайомі.

Нагадаємо, 2 серпня у Гдині затримали 76-річного поляка, який напередодні побив палицею 40-річну українку. Жінка зазнала травм, її госпіталізували з кровотечею. Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження, проте поліція вважає, що напад був скоєний не з мотивів національної ненависті.