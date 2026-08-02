У суботу співробітники кримінальної поліції Гдині затримали 76-річного громадянина Польщі

У польському місті Гдиня правоохоронці затримали 76-річного місцевого жителя, якого підозрюють у нападі на громадянку України. За даними поліції, чоловік двічі вдарив 40-річну жінку дерев'яною тростиною по потилиці, після чого втік із місця події. Про це у суботу, 1 серпня, повідомив телеканал TVN24.

Інцидент стався у четвер близько 15:30 на сходах вул. Желязної. Потерпілу госпіталізували з травмами, однак після медичного огляду лікарі відпустили її додому. За інформацією поліції, загрози її життю немає.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Після нападу правоохоронці разом із судово-медичним експертом оглянули місце події та вилучили речові докази, які допомогли встановити особу ймовірного нападника. У суботу співробітники кримінальної поліції Гдині затримали 76-річного громадянина Польщі. Наразі щодо нього відкрили кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У поліції Поморського воєводства зазначили, що на цьому етапі розслідування немає підстав вважати, що напад був скоєний з мотивів національної ненависті. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 26 липня українка Карина Кіцай повідомила про напад на її 20-річну доньку Анастасію та 21-річного хлопця Максима у польському Вроцлаві. За словами потерпілих, троє чоловіків напали на пару після того, як почули український акцент. Нападники жорстоко побили хлопця, а коли дівчина намагалася його захистити, один із чоловіків ударив і її.

У понеділок, 27 липня, міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський повідомив про затримання двох чоловіків, які напали на пару українців після суперечки в магазині.