Перевірка виявила проблеми з безпекою території табору

У дитячому таборі «Артек Закарпаття» зафіксували численні порушення. На момент перевірки там відпочивали 287 дітей із прифронтових регіонів. Про це у суботу, 1 серпня, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмана, перевірку ініціювали після повідомлень у соціальних мережах про можливі порушення прав дітей. Моніторинг провів представник Лубінця у Закарпатській області Андрій Крючков, його результати підтвердили викладені факти.

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Під час інспекції в харчоблоці виявили антисанітарію, мух, а також порушення умов зберігання продуктів. Зокрема, гнилі овочі та фрукти зберігалися разом зі свіжими, а для дітей, які потребують спеціального харчування, не було передбачено дієтичного меню.

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Перевірка також засвідчила неналежні умови проживання. В окремих кімнатах розміщували до 12 дітей, меблі та постіль були зношеними, не вистачало місця для особистих речей, а на стінах виявили плісняву та грибок. Крім того, душових кабін було недостатньо, вода подавалася лише у визначені години, а належний рівень приватності не забезпечувався.

Найбільше занепокоєння, за словами Лубінця, викликав стан укриття. Воно виявилося сирим, із пліснявою, без достатньої кількості місць для сидіння та необхідного обладнання. Самі діти повідомили, що під час повітряних тривог часто залишаються у корпусах і користуються так званим «правилом двох стін».

Також перевірка виявила проблеми з безпекою території табору: відсутні суцільна огорожа, належне освітлення та система відеоспостереження, частина дитячих майданчиків перебуває в аварійному стані, а басейн не працює.

Після перевірки омбудсман звернувся до голови Закарпатської ОВА та керівника Головного управління Національної соціальної сервісної служби області. Він вимагає з'ясувати, хто дозволив роботу закладу за таких умов, встановити відповідальних посадовців та невідкладно усунути всі виявлені порушення.

За результатами моніторингу також підготують відповідний звіт, рекомендації та правову оцінку кожного встановленого факту.

Державне управління справами ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» зареєстроване у місті Київ, Пуща–Водиця, 14-та лінія.

Нагадаємо, скандал навколо табору «Артек» на Закарпатті спалахнув після звернення батьків дітей із Вишневого, яких відправили на відпочинок після російського обстрілу міста. Вони поскаржилися на антисанітарію, нестачу санвузлів, неналежні умови проживання та байдужість персоналу. Після появи допису у спільноті «Діти Вишневого», який зібрав понад 200 тис. переглядів, Національна соціальна сервісна служба України розпочала перевірку дитячого табору.