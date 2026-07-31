У п’ятницю ввечері, 31 липня, у Львові активісти вшістнадцяте зібратися на мирну акцію на підтримку Михайла Федорова. Спершу містяни зібралися на пр. Свободи біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Учасники протесту прийшли з картонками з надписами, зокрема: «Федоров наш МО», «Дайте Федорову робити», «Картону багато. Часу мало», «Дайте ефективним працювати». Також люди скандували «Поверніть», «Федоров — міністр оброни». Зголом учасники акції організували ходу центральними вулицями міста.

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