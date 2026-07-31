На Ігоря Оболєнського скоїли замах

На командира 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія», 39-річного полковника Ігоря Оболєнського скоїли замах. Про це у пʼятницю, 31 липня, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Говорив із командиром “Хартії” Ігорем Оболєнським. Була сьогодні спроба замаху на Ігоря. Нападник і його спільник затримані. Ведуться необхідні процесуальні дії. Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо», – повідомив Володимир Зеленський.

Більше про Ігоря Оболєнського

Ігор Оболєнський народився 5 серпня 1986 року. Закінчив Військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького в Сумах. Здобув ступінь магістра з правознавства та агрономії.

З 2014 року служив в артилерійській бригаді Збройних сил України та спецпідрозділі «Омега». У 2015 році став командиром 1-го батальйону 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Брав участь у боях за Краматорськ і Слов'янськ на Донеччині. У 2019 році звільнився з військової служби та працював в аграрному бізнесі.

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Після початку повномасштабного вторгнення повернувся до військової служби та очолив добровольче формування територіальної громади «Хартія». У березні 2023 року став командиром створеної на його базі 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія».

У квітні 2025 року очолив створений у межах армійської реформи 2-й корпус Національної гвардії «Хартія».

У 2026 році Ігор Оболєнський отримав звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка». Також він нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і орденом «За мужність» ІІІ ступеня.