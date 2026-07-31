Працівники Львівського ТЦК затримали Максима Лавриненка на початку червня 2026 року

Після затримання працівниками Львівського ТЦК та отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії власник телеграм-каналу «Труха», 41-річний Максим Лавриненко, зумів уникнути мобілізації. Його скерували проходити ВЛК у Харкові, проте туди він так і не з’явився. Про це у п’ятницю, 31 липня, повідомило NGL.media.

На початку червня військовослужбовці ТЦК зупинили Максима Лавриненка у Львові. З’ясувалося, що у нього не було чинної відстрочки чи бронювання, тож його запросили до військкомату для уточнення даних, де в цей же день його поставили на військовий облік.

Своє затримання Лавриненко назвав політичним переслідуванням за вказівкою тодішнього міністра оборони Михайла Федорова через поширення викривальних матеріалів. Йшлося нібито про матеріал, який «Труха» готувала щодо фінансових зловживань в оборонній сфері. У Міністерстві оборони заперечили причетність до затримання Максима Лавриненка та назвали поширені у мережі твердження такими, що мають ознаки інформаційної атаки.

Як повідомив 29 червня у коментарі «Українській правді» начальник управління комунікацій ОК «Захід» Ярослав Мельничук, Максима Лавриненка офіційно поставили на військовий облік у Львові, проте проходити військово-лікарську комісію його скерували до Харкова.

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«Після оновлення військово-облікових даних громадянину Лавриненку було вручено повістку на проходження ВЛК за місцем перебування на військовому обліку – Шевченківський РТЦК та СП м. Харків», – заявив Ярослав Мельничук.

У відповідь на запит журналістів NGL.media у Харківському обласному ТЦК повідомили, що за цією повісткою Лавриненко для проходження військово-лікарської комісії так і не з’явився. Водночас у Львівському обласному ТЦК підтвердили, що Лавриненку вручили повістку на проходження ВЛК у Харкові, проте так і не пояснили, чому він не міг пройти ВЛК у Львові.

Нагадаємо, телеграм-канал «Труха Україна» виник у 2019 році у Харкові й на початку називався «Тру Харьков». Харків’янин Максим Лавриненко багато років поспіль називав себе офіційним засновником найбільшої в Україні мережі телеграм-каналів «Труха». Проте за даними журналістського розслідування NGL.media та «ҐРУНТУ», канал пов’язаний з харківським підприємцем Володимиром Литвином – приятелем сина ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова та фігурантом корупційної справи про «рюкзаки Авакова», який у 2018 році взяв провину на себе й отримав умовний термін.

У червні 2026 року блогер та волонтер Сергій Стерненко заявив, що телеграм-канал «Труха» купив харківський криптопідприємець Микола Удянський. Згодом цю інформацію підтвердив також Forbes Ukraine. Сам Удянський і Лавриненко це заперечують.