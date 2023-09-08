У п'ятницю, 8 вересня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, хто насправді стоїть за популярним телеграм-каналом «Труха Україна».

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Сьогодні телеграм-канали стали справді впливовим джерелом поширення інформації. Соціологічні дослідження показують, що соціальні мережі вже обігнали телебачення як найбільш поширене джерело інформування широких мас, а Telegram став найпопулярнішою з-поміж соцмереж. Наприклад, дослідження громадянської мережі «Опора», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у травні 2022 року, вказує, що для отримання інформації соцмережі використовують 76,6% українців, а телебачення – 66,7%. А вже серед соціальних мереж саме Telegram утримує лідерство, випереджаючи YouTube, Facebook і Viber.

Переваги платформи Telegram в оперативності публікації інформації та відсутності цензури. Модерування повідомлень цілком на совість адміністраторів каналів, які цілком можуть залишатися анонімними. Водночас у Facebook сьогодні панує просто таки драконівська цензура, де вам за необережний вислів можуть просто закрити сторінку. Зокрема, і з цієї причини багато користувачів переходить на Telegram, закриваючи очі на те, що створив цей проект росіянин Павєл Дуров, і на купу доказів різної переконливості щодо проблем цієї платформи з безпекою і приватністю.

Закономірно, що саме Telegram став місцем поширення російської пропаганди, а також платформою, де свобода слова плавно переходить у безвідповідальність щодо поширення інформації, а також і дезінформації. Цим простором свободи і безвідповідальності у погоні за успіхом користувалися і засновники найпопулярнішого сьогодні телеграм-каналу «Труха Украина», у якого сьогодні майже три мільйони підписників.

Криваві кадри з місця ДТП, відео прильотів ракет у будинки та інший шок-контент чудово «заходить» широким масам. І «Труха» навіть платила користувачам Telegram, щоб ті оперативно надсилали такі фото чи відео. Через це канал почали звинувачувати у роботі на ворога і навіть у коригуванні обстрілів.

Однак до останнього часу було невідомо, хто ж саме насправді стоїть за каналом «Труха. Україна». Його засновником себе називав харків’янин Максим Лавриненко. Він розповідав банальні історії про те, як звернувся до знайомого айтішника, щоб знайти інвесторів для подібного проекту. Більше світла на цю історію пролилося після розслідування журналістів NGL.media, які спільно з колегами з «ҐРУНТУ» дослідили діяльність «Трухи».

Виявилося, що розцінки на рекламу дозволяють цій мережі телеграм-каналів заробляти сотні тисяч доларів щомісяця. Це стало можливим завдяки величезній кількості читачів, які щодня черпають новини з каналів бренду «Труха», попри його репутацію “інформаційного смітника”. Цікаво, що «Труху» цінують також представники влади на Харківщині. Влітку цього року канал отримав почесну грамоту від Харківської ОВА за «боротьбу на інформаційному фронті». Це при тому, що «Труху» публічно звинувачували у поширенні фейків, сприянні російській пропаганді і регулярній публікації відео чи фото наслідків ракетних ударів росіян, що заборонено. Подяка влади у Харкові не виглядає випадковою, бо «Труха» у Telegram починалася у 2019 році саме з цього міста і на початках називалася «Тру Харьков». На каналі публікували контент про події у Харкові – переважно новини про ДТП, вбивства та інший оперативний кримінал. Очевидно, що для цього потрібні були джерела в поліції. Тоді кількість підписників каналу сягала 200 тисяч, а крутий ріст почався уже на хвилі контенту про ракетні обстріли.

У розслідуванні NGL медіа та «Ґрунту» йдеться про те, що «Труху» неофіційно контролює непублічний місцевий бізнесмен Володимир Литвин, він же приятель сина екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Володимир Литвин і Олександр Аваков фігурували у корупційній справі про «Рюкзаки Авакова». У 2018 році Литвин узяв на себе провину у кримінальному провадженні про розтрату 16 млн грн. міністерством внутрішніх справ у закупівлях наплічників й отримав умовне покарання.

На думку, журналістів саме завдяки зв’язкам з Аваковим «Труха» отримала доступ до відео поліції, на якому спочатку наростила свою аудиторію. А тепер канал монетизує свою діяльність дуже різними способами, не гребуючи політичною джинсою і платним розміщенням фейків та повідомлень вкрай сумнівної якості. Минулого року навіть з'явився благодійний фонд «Труха.Україна». З того часу у мережі «Трухи» постійно з’являються дописи про збір пожертв і про гуманітарну допомогу. «Труха» також замовляла у ЗМІ очевидну «джинсу» про свою благодійну діяльність.

Після виходу розслідування NGL.media та ҐРУНТУ про «Труху», адміністратори останньої звинуватили журналістів у брехні та замовності публікації. Замовником вони призначили мера Львова Андрія Садового. Довести цього вони жодним чином не змогли, але коли це «Труха» переймалася доказами і надійними джерелами? Просто треба було пояснити підписникам, чому «Труху» називають інформаційним смітником. А найпростіше пояснення звучить так: “Нас замовили”. Навіть суму придумали. Кажуть, що коштувало це Садовому 35 тис. доларів. А ще ж має бути мотив. Представники «Трухи» кажуть, що це помста мера Львова за викриття випадків корупції. Жодного реального викриття я на «Трусі» не знайшов, але може треба було покопатися глибше у тому смердючому звалищі.

Замість висновків скажу, що у наш час клікбейту і гонитви за сенсаціями видима різниця між медіа, журналістикою і тими, хто імітує таку діяльність різко стирається. Це не означає, що цієї різниці нема, однак аудиторія часто обирає інформаційний фастфуд попри всі застереження про небезпеку для здоров’я. Пропозиція буде поки є попит, але кожен має вибір не харчуватися з інформаційного смітника. Краще підтримати донатом колектив NGL.media, які з’ясували, що таке «Труха» насправді.