Алєксандр Стояногло очолить Гагаузію

На виборах голови (башкана) автономного регіону Гагаузія на півдні Молдови лідирує незалежний кандидат Алєксандр Стояногло. За попередніми результатами другого туру, його підтримали понад 58% виборців. Про це повідомив молдовський новинний сайт NewsMaker.

Станом на 23:15 Центральна виборча комісія опрацювала протоколи з 62 із 67 виборчих дільниць. За цими даними, Алєксандр Стояногло отримав 58,46% голосів, а його суперника, кандидата від Партії соціалістів Федора Гагауза, підтримали 41,54% виборців.

Явка на виборах становила 33,65%. До закриття виборчих дільниць о 21:00 проголосували 43 611 людей. Серед виборців, які взяли участь у голосуванні, 55,09% становили жінки, а 44,91% – чоловіки.

Як зауважує «Українська правда», обидва кандидати пов’язані з лівим політичним табором, однак Стояногло вважається одним із найменш проросійських серед усіх претендентів на посаду башкана Гагаузії.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Алєксандр Стояногло народився 3 червня 1977 року в місті Комрат у Гагаузії. У 2001–2007 роках він обіймав посаду заступника генерального прокурора Молдови, а у 2019 році очолив Генпрокуратуру країни. 5 жовтня 2021 року Вища рада прокурорів усунула його від виконання обов’язків. Того ж дня Стояногло затримали за підозрою в корупції. У двох справах Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення на його користь, ще одну досі розслідують.

У 2024 році Стояногло балотувався на посаду президента Молдови за підтримки Партії соціалістів і був основним конкурентом Маї Санду, яка зрештою перемогла на виборах. Стояногло виступав за «діалог» із Росією, водночас засуджуючи її вторгнення в Україну – «як і будь-яку війну, де б вона не відбувалася». Крім того, політик заявляв, що не визнає окуповані українські території частиною Росії.

Федор Гагауз народився 23 жовтня 1958 року в селі Гайдар у Гагаузії. Має юридичну освіту та ступінь магістра державного управління. Близько 20 років працював в органах внутрішніх справ Молдови, зокрема у 1999–2001 роках очолював Управління внутрішніх справ Гагаузії.

У 2012 році Гагауз став депутатом Народних зборів Гагаузії, а з 2014-го був депутатом парламенту Молдови від Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ). У 2026 році ПСРМ висунула його кандидатом на посаду башкана Гагаузії.

Під час політичної діяльності Гагауз підтримував зв’язки з російськими структурами. За даними розслідування RISE Moldova, він звертався до Москви по фінансування для церков у Гагаузії, а у 2018 році передав одному з храмів сертифікат на 500 тис. російських рублів, який представили як подарунок від російської влади.