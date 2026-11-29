У чому перевага цивільних фахівців над класичними армійськими кадрами, що дозволяє вести дистанційну війну з оперативного центру в Харкові, та які перспективи має повна роботизація фронту?

У львівському просторі Будинку воїна відбулася публічна зустріч організована спільно із Хартія-Хабом та представниками загону спеціального призначення «Рокіт» 7-ї окремої артилерійської бригади «Ґреґіт» 2-го корпусу НГУ «Хартія». У залі зібралася різноманітна аудиторія: чинні військові, ті, хто придивляється до загону й зважує вступ, а також представники бізнесу та громадського сектору. Усі з цікавістю роздивляються трьох спікерів, які зовсім не схожі на вигляд, але спілкуються як давні друзі, ніби крім побратимів у залі нікого немає.

Різні дороги в одному загоні

«Гетьман» у війську з 18 років – підписав контракт одразу після інтернату. Армія стала для нього не просто службою, а життєвою школою та родиною, якої він не мав у цивільному житті. За його плечима – служба в спецконвої, батальйоні Кульчицького та посада головного сержанта батальйону розвідки. Однак його перехід у секцію цивільно-військового співробітництва став наслідком тривалого виснаження:

«Наші очі побачили дуже багато втрат, і я просто втомився стояти на похоронах своїх побратимів. Це було морально й ментально важко», – зізнається «Гетьман».

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«Макс» до повномасштабного вторгнення був приватним підприємцем. З початком великої війни він із співробітниками почав збирати дрони й поступово інтегрувався в процес, а згодом і сам мобілізувався. Тепер «Макс» працює аналітиком напрямку ISTAR (розвідка та спостереження) у Харкові:

«Я взагалі не був дотичний до армії. Коли через півтора року волонтерства я вирішив мобілізуватися, мені було важливо, щоб це не була радянщина за статутами. Так і опинився тут», – усміхаючись, ділиться «Макс».

«Бруно» служить вже 11 років, починав у морській піхоті, а пройшов розвідувальні, штурмові та снайперські підрозділи. У 2025 році, для нього настала точка кипіння, після якої він із побратимами ініціював перехід своєї групи на застосування наземних робототехнічних комплексів (НРК):

«НРК створений не для ефективності на папері, а щоб замінити людину й зберегти її життя. Якщо евакуація підбитого робота становить загрозу для особового складу – ми не будемо його витягувати. Жоден шматок заліза не вартий ризику життям бійця», – пояснює «Бруно».

Траснформація рекрутингу

У загоні «Рокіт» відверто ламають головний армійський міф: переконують, що стереотип про універсальних «кіношних спецпризначенців» остаточно відійшов у минуле.

«Ми не шукаємо оцих спецназців чи якихось готових "рексів". Немає цивільної людини, яка одразу прийде й стане супер класним фахівцем. Нам не потрібен універсальний боєць, але потрібні люди із бажанням вчитися», – наголошує «Гетьман».

Як показує досвід загону, відсутність військового бекграунду нерідко стає перевагою. Цивільні фахівці не мають заскорузлих радянських стереотипів і швидше опановують новітні технологічні стандарти, адже приходять вмотивованими й свідомо обирають свій напрям.

Головна причина публічних зустрічей та активного рекрутингу – відчутний дефіцит кадрів. Військові відверто визнають: коли спеціаліст працює в режимі 24/7, це критично виснажує людські ресурси.

«Людей мало, і кожні нові руки в команді дозволяють побудувати нормальний графік, розвантажити фахівців, дати їм можливість відпочити, з'їздити у відпустку чи пройти курси», – пояснює «Макс».

Сьогодні «Рокіт» шукає людей і без армійського досвіду, чиї цивільні навички згодяться у війську: електрики, автомеханіки, геймери та інтернет провайдери можуть застосувати свої вміння вже у військовій справі. Окремий акцент бійці роблять на залученні жінок, для яких створено рівні професійні умови.

Залізо замість піхоти

Специфіка роботи аналітичного напрямку ISTAR демонструє, як системний збір даних трансформується у пряму бойову ефективність.

«Фізично ми працюємо в оперативному центрі в Харкові. Це добре облаштоване, тепле приміщення з моніторами. Чи потрібна якась надзвичайна фізична форма? Для моєї роботи – ні. Можна сказати, я – клавіатурний воїн, який відключає росіянам світло», – розповідає «Макс».

Про результативність такої віддаленої праці свідчить конкретна статистика загону: коли він заходив на Харківський напрямок, зафіксована інтенсивність ворожих обстрілів сягала 142 пострілів на добу. Протягом першого місяця системного виявлення та знищення позицій окупантів за допомогою аналітики цей показник вдалося знизити до 40 пострілів на день.

Паралельно з аналітикою загін розвиває роботизовані платформи. «Бруно» пояснює, що підрозділ принципово відмовився від роботів з малою прохідністю, аби не наражати операторів на небезпеку поблизу лінії зіткнення. Наразі триває розробка «дронів-маток» та інтеграція штучного інтелекту для автономної навігації в умовах РЕБ.

Від полігонного «совка» до горизонтальної культури

Першим обов'язковим етапом для новобранців є двомісячна базова загальновійськова підготовка (БЗПВ). Військові не приховують реалій загальноармійських полігонів і попереджають цивільних про специфіку перших двох місяців служби.

Після полігону новачки потрапляють до «Рокіт», де відсутня статутна зверхність, а спілкування побудовано на рівних. Загін вкладає 3–4 місяці у спеціалізоване навчання новобранців на профільних курсах і не кидає непідготовлених людей у вир робочих завдань.

Важливим підсумком роботи секції цивільно-військового співробітництва стало створення системи автономного забезпечення підрозділу. Лише за перші чотири місяці існування загону команда «Гетьмана» залучила понад 21 мільйон гривень позабюджетного фінансування через субвенції, аукціони та співпрацю з бізнесом.

Ці кошти дозволяють напряму покривати потреби бійців – безкоштовну стоматологію, офтальмологію й аналізи, надавати доступ до спортзалів та різноманітних секцій і забезпечувати повноцінний соціальний захист їхніх родин поза державною бюрократією.

Долучитися до загону «Рокіт» можна за посиланням.