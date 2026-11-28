«Укрзалізниця» продала спорткомплекс «Локомотив» у Львові за 90 млн грн

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський звинуватив мера Львова Андрія Садового у тиску на учасників аукціону з продажу спорткомплексу «Локомотив», а потім запропонував міській владі викупити комплекс за ринковою ціною. Про це Олександр Перцовський написав у фейсбуці у суботу ввечері, 28 листопада.

«Без прямого втручання не обійшлось: публічні залякування учасників, поспіхом відкриті кримінальні провадження та й в останній момент - також поспіхом видана ухвала про арешт майна. Із усім цим правовим свавіллям вже з понеділка будемо предметно розбиратись, хто давав вказівки, хто й чому вирішив залякати учасників, щоб, напевно, занизити вартість майна в такий спосіб. Звичайно, незаконний арешт вже оскаржили», – заявив Перцовський.

Як інформував ZAXID.NET, «Укрзалізниця» виставила на аукціон спорткомплекс «Локомотив» у Львові за стартовою ціною 36,5 млн грн. Андрій Садовий запропонував залізниці скасувати аукціон і продати комплекс громаді за оціночною вартістю, щоб діти й далі могли займатись спортом. Коли залізниця проігнорувала цю пропозицію, мер закликав забудовників не брати участі в аукціоні, бо міська рада не дозволить збудувати на місці спорткомплексу житло. Прикметно, що оголошення аукціону збіглося у часі із громадськими слуханнями про забудову прилеглої до спорткомлпексу території біля ринку «Привокзальний». Детальніше про це ZAXID.NET писав тут. На слуханнях обговорювали детальний план території у районі вулиць Городоцької, Федьковича та Горської, де планують звести житловий комплекс на 285 квартир із підземним паркінгом на 400 автомобілів. В аукціоні з продажу «Локомотиву» взяли участь лише дві компанії: маловідома львівська компанія «Вектор Естеіт» запропонувала 90 млн грн, тоді як інший учасник торгів, ТзОВ «Енергоінвест», яка належить батькові голови Львівської ОВА Зіновію Козицькому, – лише 38 млн грн. За правилами аукціону, якщо переможець відмовляється від купівлі лоту, то право на придбання переходить учаснику, який запропонував найбільшу ціну. Це дало підстави припускати, що «Локомотив» може опинитись в руках родини Козицьких, а сам аукціон був лише формальністю.

«А тепер спостерігаємо за руками. Зможе «Вектор» викупити майно чи все ж здасться на користь іншої компанії?», – написав після аукціону міський голова Львова.

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Цікаво, що 24 листопада Галицький районний суд Львова у межах досудового розслідування кримінального провадження, відкритого поліцією, дозволив огляд майна спорткомплексу «Локомотив». Слідчі перевіряють, чи не занизили посадовці «Укрзалізниці» стартову ціну комплексу під час його продажу. Згодом міський голова Львова також заявив, що на спортивний комплекс накладено арешт у межах відкритого кримінального провадження.

Олександр Перцовський, коментуючи результати аукціону, висловив незадоволення низькою ціною спорткомплексу та малою кількістю учасників.

«Результат такого втручання наступний: лише 2 учасника і зростання ціни з 36 лише до 90 млн грн. Виглядає так, що тиск спрацював, і тут уникнули справжньої конкуренції, а відтак і визначення справжньої справедливої ціни. Дуже не по-державницьки. Домагатимемося усунення перешкод і справедливої ринкової ціни», – додав голова правління «Укрзалізниці».

У своїй заяві Перцовський зманіпулював дітьми залізничників і ветеранів, звинувативши Львівську міську раду у підвищенні вартість оренди землі для «Укрзалізниці».

«Місто заявляє про підтримку дітей залізничників і ветеранів. Це заяви, слова. А ось дії - протилежні. Реальні кроки для залізничників Львова та їхніх родин: плата за землю для УЗ у Львові зросла з 3,4 млн грн у 2024 році до 119 млн у 2025-му та 129 млн у 2026-му. Майже 250 млн грн за два роки забрало для своїх потреб місто в залізничників, коли вони працюють під постійними ударами й гостро потребують коштів для захисту та відновлення», – емоційно заявив Перцовський, напевно знаючи заздалегідь, що земельні платежі – це податкові зобов'язання підприємства перед місцевим бюджетом, а не кошти, які місто вилучило із соціального бюджету УЗ чи безпосередньо відібрало в її працівників або їхніх дітей.

Він додає, що ці гроші могли б піти на підтримку працівників та їхніх родин, зокрема на спорт і оздоровлення дітей і закликав міську владу «переглянути такі анти-залізничні рішення».

Перцовський також заявив, що «Укрзалізниця» може продати «Локомотив» львівській громаді, але за ринковою ціною.

«Львівський спорткомплекс може перейти громаді, за її бажання, за справедливою для залізничників ціною. Ми за конструктив і в діалозі з Андрієм Садовим. Я його давно знаю і щиро поважаю, багато зробили спільного – впевнений, за його бажання, знайдемо і тут відповідальне рішення», – наголосив Перцовський. Водночас у дописі керівник держкомпанії не згадує про подальшу долю самого спорткомплексу та ризики зміни його цільового призначення після приватизації новим власником.

Він додав, що стартову ціну не можна автоматично вважати ринковою і навів приклад продажу будівлі колишнього сортувального центру «Укрпошти» на залізничному вокзалі Львова за 461 млн грн. Він також згадав про аукціон у Смілі, де за магазин змагались восьмеро учасників і ціна лота зросла з 13 до 82 млн грн.

Водночас у дописі керівник держкомпанії не згадує про подальшу долю самого спорткомплексу та ризики зміни його цільового призначення після приватизації новим власником. Як можна зрозуміти із допису Перцовського, позиція «Укрзалізниці» полягає в тому, що об’єкт має бути проданий за максимальною ринковою ціною на відкритих торгах, незалежно від профілю покупця. Натомість пропозицію Львівської міської ради викупити комплекс за стартовою ціною у 36,5 млн грн для збереження його спортивної функції в УЗ вважають заниженою. Відповідальність за те, щоб на місці спорткомплексу не з’явилася комерційна чи житлова забудова, Олександр Перцовський фактично поклав на місцеву владу, запропонувавши місту самостійно викупити об'єкт на конкурентних умовах або використати власні регуляторні інструменти.