У п’ятницю, 27 листопада, німецький Бундестаг схвалив державний бюджет на 2027 рік. На військову допомогу Україні в документі передбачені 12 млрд євро, повідомило онлайн-видання Spiegel.

Німецькі депутати 317 голосами «за» проти 260 «проти» схвалили бюджет коаліції ХДС/СДПН. Він передбачає видатки на рівні 556 млрд євро – приблизно на 31 млрд євро більше, ніж у бюджеті на поточний рік. Загалом основний бюджет і спеціальні фонди передбачають залучення близько 210 млрд євро нових запозичень.

Понад третину загального обсягу коштів спрямують на бюджет праці та соціальних справ, зокрема на дотації до пенсійного страхування. Оборона є ще одним ключовим напрямком: витрати зростуть майже до 140 мільярдів євро і сягнуть найвищого рівня з кінця холодної війни, а Україна, яка зазнала нападу Росії, отримає 12 млрд євро допомоги.

Окрім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав усі 27 країн ЄС долучитися до фінансування України. Він також пригрозив заблокувати ухвалення семирічного бюджету Євросоюзу, якщо окремі держави відмовляться підтримувати Київ. Проти ініціативи Німеччини виступають Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія.

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