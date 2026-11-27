У Львові буде хмарно з проясненнями

На вихідних, 28 та 29 листопада, у Львові та області не прогнозують сильних снігопадів, але мороз посилиться. Детальний прогноз розповіли синоптики Львівського гідрометцентру та Укргідрометцентру.

У суботу, 28 листопада, у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура в області впродовж доби становитиме 2–7°С морозу, у Львові – до 5°С морозу.

У неділю, 29 листопада, у Львові та області також буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Протягом дня позначки термометра показуватимуть до 7°С морозу.

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 2 грудня. Прогнозують сильні морози до 12°С.

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Нагадаємо, що уже 28 листопада один з гірськолижних курортів на Львівщині розпочинає сезон катання.