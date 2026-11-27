Пожежа на заводі у Скаржисько-Каменній виникла 31 серпня, правоохоронці розслідують підпал

Попри запити Польщі, Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук за «червоним оповіщенням» двох підозрюваних у підпалі польського заводу WB Electronics, який виготовляє безпілотники для польської та української армій. Про це повідомив репортер польського радіо RMF FM Кшиштоф Засада.

Журналіст повідомив, що польські слідчі ідентифікували двох підозрюваних, яких вважають причетними до підпалу заводу WB Electronics у місті Скаржисько-Каменна 31 серпня. Внаслідок диверсії на підприємстві кілька годин тривала пожежа.

За даними Засади, підозрювані – чоловік та жінка з Сербії. Їх звинувачують в участі у злочинному угрупованні, яке працювало на іноземну розвідку. За даними слідства, після підпалу підозрювані покинули Польщу, і з того часу їх розшукують за європейськими та польськими ордерами на арешт.

Репортер RMF FM повідомив, що Польща також звернулася до Інтерполу, щоб сербів розшукували за «червоним оповіщенням». Втім, організація відмовилася переслідувати підозрюваних у підпалі.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«У своєму обґрунтуванні Інтерпол стверджує, що включення сербів до списку пріоритетного міжнародного розшуку підірве його нейтралітет», – йдеться у матеріалі RMF FM.

Як пояснили в Інтерполі, підпал стався на заводі, який виробляє дрони та компоненти й постачає їх Україні, яка перебуває у стані війни з Росією. Через війну Інтерпол не має гарантій, що звинувачення, висунуті сербам, є неупередженими.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня на заводі WB Electronics виникла пожежа біля складу, де зберігалися електронні компоненти. До того на території заводу помітили людину в балаклаві. Місцеві правоохоронці розслідують інцидент як підпал.

Довідково. WB Electronics – найбільша приватна оборонна компанія в Польщі. Вона виробляє деталі та системи для безпілотників, що використовуються польською та українською арміями. Її завод у Скаржисько-Каменній виробляє композитні конструкції та системи керування для БпЛА. Також компанія виробляє дрони FT5 та FLYEYE, баражуючі боєприпаси WARMATE, розвідувальні та ударні безпілотники GLADIUS та морські безпілотники StormRider.