Українські військові знищили замасковану російську нафтобазу

Українські військові під час операції «Пекло-3» знищили замасковану російську нафтобазу на окупованій Луганщині. Звідти окупанти постачали пальне своїм підрозділам. Про це у п’ятницю, 27 листопада, повідомив 1-й корпус Національної гвардії України «Азов», оприлюднивши відео операції.

На кадрах корпус позначив Вільхове та Довжанськ на окупованій території Луганської області. Водночас військові не уточнили, коли саме відбулася операція та скільки часу вона тривала.

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До знищення нафтобази долучилися бійці підрозділу SxLüd 1-го корпусу НГУ «Азов» та батальйону Signum 59-ї бригади 9-го армійського корпусу. Вони уразили сховища пального та інфраструктуру, необхідну для їхньої роботи.

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За даними «Азову», росіяни облаштували підземні резервуари в лісовій місцевості, щоб приховати запаси пального. Нафтобазу також захищали засобами радіоелектронної боротьби та мобільними вогневими групами. Пальне доставляли залізницею, після чого з підземних сховищ його розвозили військовим паливозаправники.

«Потяг привозив пальне на бази. Там воно стояло у підземних ємностях. Звідти паливозаправники розвозили його по військах. Тепер – не везуть», – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада дрони атакували російське місто Азов у Ростовській області. За даними місцевої влади, під удар потрапили чотири об’єкти, де виникли пожежі, також постраждали троє людей. OSINT-аналітики встановили, що займання сталися поблизу двох нафтобаз – «Флеш Енерджі» та «Південь-Імпекс».