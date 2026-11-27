Маршрут №67 курсує з Брюховичі до центру Львова

Із суботи, 28 листопада, у Львові змінили кінцеву зупинку автобусів № 67, які курсують з Брюховичів до центру міста.

Як повідомили в управлінні транспорту Львівської міськради, замість вул. Шпитальної (ТЦ «Магнус») маршрутки курсуватимуть до пл. Івана Підкови.

Оновлений маршрут: селище Брюховичі (вул. Незалежності України) – вул. Брюховицька – вул. Шевченка – вул. Захисників України – вул. Городоцька – просп. Свободи – пл. І. Підкови – просп. Свободи – вул. Торгова – вул. Городоцька – вул. Шевченка – вул. Брюховицька – селище Брюховичі.

Кількість автобусів та графік руху залишаються без змін: у будні – чотири автобуси; у вихідні – два автобуси.

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«Нова схема руху має покращити дотримання графіків та зробити пересадки на інші міські маршрути зручнішими для пасажирів», – додали в управлінні.

Маршрут №67 обслуговує приватний перевізник ТОВ «Епітранс».