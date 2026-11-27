Правоохоронці виявили відео з порушенням під час моніторингу соціальних мереж

На Львівщині поліцейські встановлюють правопорушників, які заїхали квадроциклами на територію геологічної пам’ятки природи «Чортів камінь» у селищі Підкамінь Золочівського району. Про це у п’ятницю, 26 листопада, повідомили у поліції Львівщини.

Правоохоронці виявили відео з порушенням під час моніторингу соціальних мереж. На кадрах видно, як кілька туристів їздять квадроциклами територією 16-метрової скелі.

Відео правопорушення з’явилося, зокрема, на фейсбук-сторінці «Край під каменем» у середу, 25 листопада. На відео видно «Чортів камінь» і поруч біля нього стоять чотири квадроцикли, а також три водії в спеціальних костюмах та шоломах. Ще один чоловік знімає відео і коментує.

«Квадроцикли виїхали на Підкамінь. Хто ще був із квадроциклістів на Підкамені? То тільки ми, напевно, такі є», – говорить чоловік на відео.

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«Чортів камінь» є залишком давнього бар’єрного рифу, який утворився багато мільйонів років тому. Скеля має статус геологічної пам’ятки природи.

Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до правопорушення, щоб притягнути їх до відповідальності. Також вирішують питання правової кваліфікації події.