Забудова планується в межах сіл Угорники та Микитинці

Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міськради оприлюднив проєкт детального плану території для багатоквартирної забудови з приміщеннями громадського призначення в межах сіл Угорники та Микитинці.

Йдеться про локацію поруч із перехрестям вулиці Повстанців та трасою Н18 Івано-Франківськ — Тернопіль (вул. Тисменицька). Містобудівну документацію розробили за рішенням сесії міської ради від 19 грудня 2024 року.

Територія ДПТ площею 1,7 га включає 15 окремих земельних ділянок та три ділянки без зареєстрованого на них речового права. Автори проєкту запланували розміщення тут трьох багатоквартирних будинків каскадної поверховості: першого — від 5 до 9 поверхів, другого та третього — від 8 до 13 поверхів. Житловий комплекс матиме 515 квартир для 1030 мешканців.

«Будинки об’єднані приміщеннями громадського призначення, орієнтованими вздовж вул. Тисменицької, та формують напівзакритий внутрішній дворовий простір, призначений для благоустрою, відпочинку мешканців, а також розміщення дитячих і спортивних майданчиків. Поверховість будинків збільшується у напрямку вул. Тисменицької, формуючи своєрідний просторовий буфер між житловою забудовою та магістральною вулицею загальнодержавного значення», – йдеться в ДПТ.

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Каскадні будинки матимуть від 5 до 13 поверхів (натисніть для збільшення)

Також проєктними рішеннями передбачено будівництво в межах ЖК дитсадка на 40 вихованців та двох підземних паркінгів на 376 автомобілів. Детальний план території розглядатимуть на громадських слуханнях, які розпочнуться 1 грудня о 17:00 в конгрес-центрі палацу Потоцьких в Івано-Франківську.

Додамо, наразі населення Угорників та Микитинців загалом складає близько 8,3 тис. мешканців. Села розташовані на схід від міста та входять до складу Івано-Франківської територіальної громади.