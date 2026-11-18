Йдеться про територію біля Івано-Франківського університету нафти й газу

У середу, 18 листопада, Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міськради оприлюднив проєкт детального плану території для будівництва багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури на вул. Береговій, 35.

Йдеться про територію площею 0,1 га за кількасот метрів від головного кампусу Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу, поруч з зеленою зоною річки Бистриця Надвірнянська.

ДПТ розробили на підставі рішення сесії міської ради від 19 грудня 2024 року. Містобудівна документація охоплює дві земельні ділянки: більшу – приватну, яка належить компанії «Франківський дім ІФ» депутата Івано-Франківської облради Олега Качура, та комунальну – її орендує власник продуктової крамниці «Лаври» Сергій Лаврищев.

«Територія детального планування розташована у функціонально зручній частині Івано-Франківська – на стику житлової, торгової та транспортної зон. Це робить її ідеальним місцем для інтегрованого розвитку — створення комфортного житлового простору з активним першим поверхом, доступом до послуг і транспортної зручності», – йдеться в ДПТ.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Проєкт передбачає будівництво десятиповерхового ЖК на 54 квартири з розміщенням на першому поверсі об’єктів торгово-розважальної інфраструктури та стилобатною частиною. Така конфігурація дозволяє створити напіввідкритий дворовий простір із благоустроєм, озелененням, дитячими майданчиками та зонами відпочинку. На території житлового комплексу передбачено 35 місць для автомобілів, 27 з них – у підземному паркінгу.

Містобудівну документацію розглянуть на громадських слуханнях, які розпочнуться 4 грудня о 16:00 у конгрес центрі Палацу Потоцьких по вул. Шпитальній.

За даними аналітичної системи Youcontrol, будівельна компанія «Франківський дім ІФ» заснована у 2016 році та належить депутату Олегу Качуру. У 2015 році він невдало балотувався в обласну раду від партії «Європейська Солідарність», а в 2020 році пройшов туди за списком «Слуги народу».

Олег Качур є членом постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. За інформацією НАЗК, у 2025 році разом з дружиною отримав майже 12 млн грн доходу від підприємницької діяльності та задекларував 155 тис. євро, 160 тис. доларів і 40 млн грн готівкою.

Дружина депутата Лариса Качур є співвласницею готелю у Поляниці. Серед нерухомості подружжя – квартира з нежитловими приміщеннями та паркомісцями в Івано-Франківську, ділянки у Трибухівцях і Східниці, а також земля з будинками у Поляниці і Новій Гуті.