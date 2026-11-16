У селі Вовчинець зводять житловий комплекс «Каскад-Ярко»

Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міськради оприлюднив зміну до детального плану території для зведення багатоквартирних житлових будинків з приміщеннями громадського призначення в межах вулиць Симоненка й Бугая та провулку Ключний у селі Вовчинець. Громадські слухання проведуть 27 листопада.

Зміна стосується території площею 1,8 га на околиці Івано-Франківська, на якій розташовані 16 ділянок, поруч з будівельним майданчиком житлового кварталу «Каскад-Ярко».

За інформацією ЛУН, ЖК з трьох дев’ятиповерхівок на 750 квартир на замовлення обслуговуючих кооперативів «Каскад Ярко» і «Каскад – 2», а також ТОВ «Затишний дім БК» зводить франківська будівельна компанія «ТВ-Буд». Змінити детальний план території, затверджений у листопаді 2021 року, Івано-Франківська міська рада вирішила на сесії 18 грудня 2025 року.

«Коригування мають локальний характер і стосуються уточнення контуру забудови житлових будинків у межах визначених земельних ділянок. При цьому збережено функціональне призначення території, планувальну структуру кварталу, параметри забудови, принципи організації внутрішніх просторів, транспортних і пішохідних зв’язків», – йдеться у новій містобудівній документації.

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У мерії уточнили, що до території проєктування входять дві земельні ділянки, на яких вже запланували багатоквартирні будинки та наразі там триває будівництво. За містобудівною документацією, йдеться, зокрема, про ділянку площею 0,7 га, яка належить ОК «Каскад – 2».

На ній та ще 15 приватних земельних ділянках планують звести п’ять секцій висоток на 8 і 10 поверхів. Проєкт передбачає будівництво 545 квартир та підземний паркінг на 266 автомобілів.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, бенефіціарами будівельних кооперативів «Каскад Ярко» і «Каскад – 2» є власники земельних ділянок, на які розробляється детальний план. Це франківці Богдан Соляник, Світлана Головко та Марія Балагура. Перший до 2020 року був депутатом Івано-Франківської облради від ВО «Свобода», друга є чинною депутаткою Угринівської сільради, а третя – матір’ю відомих франківських забудовників Миколи і Тараса Балагур.

До активів останньої родини належить група компаній, що працюють в сфері будівництва та нерухомості. Активи групи: ТОВ «БК «Ярковиця», ПП «ІФ Будпарк», ПП «Мій дім плюс», ПП «Євро ІФ», ТОВ «МКТ інвест» та інші.

Громадські слухання зміни до детального плану території для будівництва багатоквартирних ЖК на вул. Симоненка – Бугая – провулку Ключний у селі Вовчинець відбудуться 27 листопада.

Зазначимо, що Вовчинець — це урбанізоване передмістя Івано-Франківська, яке зберігає статус села, але фактично функціонує як житловий район міста. Населення Вовчинця наразі складає 7 тис. мешканців.