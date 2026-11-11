У Вовчинці наразі мешкає 7 тис. людей

У середу, 11 листопада, Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради оприлюднив проєкт детального плану території для багатоквартирної забудови з приміщеннями громадського призначення в межах вул. Вовчинецька – Місячна – Височана у селі Вовчинець.

Йдеться про територію площею близько 5,3 га в центрі села Вовчинець, обабіч струмка Рутки. Містобудівну документацію розробили на підставі рішення Івано-Франківської міськради від 12 грудня 2025 року.

На території, що складається з 35 приватних ділянок, планують звести багатосекційний житловий комплекс на 867 квартир, в якому можуть мешкати близько 1700 людей.

ЖК матиме понад 30 будинків – від 3 до 6 поверхів. Сім підземних паркінгів, суміщених з укриттям, загальною площею 1,3 га вміщуватимуть 433 автомобілів. Також на території проєктування заплановано понад 100 відкритих місць для паркування.

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Між житловими секціями заплановано розміщення дитячих, спортивних та відпочинкових майданчиків. Містобудівна документація також передбачає розчищення русла струмка Рутки, формування берегоукріплення, асфальтування проїздів та облаштування тротуарів.

Громадські слухання проєкту ДПТ розпочнуться о 17:00 26 листопада в конгрес-центрі Палацу Потоцьких по вул. Шпитальній, 5 в Івано-Франківську.

Зазначимо, що Вовчинець — це урбанізоване передмістя Івано-Франківська, яке зберігає статус села, але фактично функціонує як житловий район міста. Населення Вовчинця наразі складає 7 тис. мешканців.