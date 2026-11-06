Франківська мерія видала містобудівні умови для проєктування храму в 2023 році

Держінспекція архітектури та містобудування дозволила громаді Православної церкви України звести церкву «Собор Галицьких Святих» біля міського озера в Івано-Франківську.

У дозвільному документі від 16 жовтня йдеться про ділянку площею 0,07 га поруч із тенісними кортами, навпроти каплички із джерелом.

Проєкт передбачає будівництво храму, який зможе вмістити 120 вірян. У будівлі висотою до 21 м та розмірами 19,8х8,2 м розмісять традиційні для православних храмів відкриту галерею, притвор, наву, святилище, ризницю і паламарню. Біля центрального входу передбачені гвинтові металеві сходи, що вестимуть на хори.

«Об’ємно-просторове вирішення храму – це триступінчаста композиція із трьох об’ємів з пласким покриттям, яка завершується шатром у вигляді зрізаної восьмигранної піраміди. На ній стоїть циліндричний барабан з 16 вікнами, що підтримує циркульний купол і сигнатурку у вигляді кулі», – зазначено у дозвільній документації.

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У зовнішньому оздобленні храму планують використати багато природного каменю, а для покриття шатра та купола – керамічну черепицю, що нагадуватиме стилістику стародавніх грецьких православних храмів.

Церкву будуватиме парафія собору Галицьких Святих Івано-Франківської єпархії УПЦ (ПЦУ), яку очолює Валерій Жигуц. Генпідрядник – компанія «Галицький двір» місцевої підприємиці Олександри Друк.

Скандали довкола храму на озері

Франківська мерія видала містобудівні умови для проєктування храму ПЦУ на озері у жовтні 2023 року. Поруч мала бути розташована церква парафії Блаженного священномученика Симеона Лукача УГКЦ. Після старту будівництва останньої франківці вийшли на протест з вимогою збереження зони відпочинку біля водойми.

Водночас будівництво храму підтримав мер Руслан Марцінків, подякувавши депутатам «Свободи», «Європейської солідарності» та «Батьківщини» за прийняте рішення.

Франківці менш ніж за добу зібрали 600 з 250 необхідних підписів під петицією до міськради про збереження рекреаційної зони на озері. У відповідь у мерії повідомили, що детальний план території для будівництва церкви УГКЦ затвердили на громадських слуханнях, які, за словами посадовців, жителі міста проігнорували.

Конфлікт вдалося вирішити тільки після того, як УГКЦ відмовилась від будівництва церкви на міському озері.