Тіло українця виявили всередині гаражному приміщенні

У Польщі чоловіка засудили до 30 років ув’язнення за особливо жорстоке вбивство українця Миколи С. на фермі в Рокіцинах. Його спільник отримав 21 рік тюрми, а дружину головного обвинуваченого засудили умовно за перешкоджання слідству. Вироки оголосили в середу, 25 листопада, в Окружному суді Слупська.

Злочин стався в ніч із 11 на 12 травня 2024 року в Рокіцинах, у гміні Битув Поморського воєводства, на фермі подружжя Адама та Сандри С. У вбивстві брав участь також їхній працівник Себастьян В. – третій обвинувачений у справі.

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Судовий процес відбувався за зачиненими дверима, оскільки цього вимагали приватні інтереси дітей Адама та Сандри С. У середу, 25 листопада, колегія з п’яти суддів під головуванням Ярослава Турчина оголосила вирок. 39-річного Адама С. визнали винним у всіх інкримінованих йому злочинах та призначили 30 років ув’язнення. Клопотати про умовно-дострокове звільнення він зможе після відбування 20 років покарання. Також суд на 10 років позбавив його громадянських прав.

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Чоловіка судили за особливо жорстоке вбивство його 48-річного працівника, українця Миколи С., скоєне з мотивів, які заслуговують на особливе засудження. Крім того, Адама С. визнали винним у знущанні з українця та ще одного працівника, що тривало протягом багатьох місяців до вбивства.

36-річний Себастьян В., співучасник злочину, отримав 21 рік ув’язнення. Це сукупне покарання за вбивство та шахрайство щодо власного батька й фінансових установ. Його також позбавили громадянських прав на 10 років.

37-річну Сандру С. суд виправдав за обвинуваченням у ненаданні допомоги потерпілому українцеві. Водночас її визнали винною в перешкоджанні розслідуванню та сприянні приховуванню слідів злочину. Жінку засудили до року ув’язнення з випробувальним терміном три роки.

Суд зобов’язав Адама С. та Себастьяна В. солідарно виплатити двом родичам загиблого компенсацію в розмірі 100 тис. і 50 тис. злотих. Себастьян В. також повинен відшкодувати завдані шахрайством збитки – потерпілі мають отримати загалом понад 68 тис. злотих. Засуджені повинні оплатити й судові витрати.

Жорстоке вбивство українця

За матеріалами справи, трагедія сталася під час застілля біля багаття на території ферми. Адам С. відпочивав із працівниками, серед яких були Микола С. та Себастьян В. До них ненадовго приєдналася Сандра С. разом із дітьми. У певний момент між присутніми виникла сварка. Адам С. безпідставно звинуватив українця у крадіжці та шпигунстві. Коли Микола С. заперечував ці звинувачення, чоловік вирішив змусити його зізнатися за допомогою тортур.

Разом із Себастьяном В. вони зв’язали українця та підвісили його за шию над землею за допомогою буксирувального троса й лебідки в гаражному приміщенні. Під час катувань використали восьмикілограмовий молоток. Після того як потерпілого зняли з троса, його облили бензином. Себастьян В. передав Адаму С. запальничку, якою той підпалив українця. Сандра С. за наказом чоловіка знищила записи з камер відеоспостереження.

Згодом у гаражному приміщенні спалахнула пожежа. Рятувальники, які прибули її гасити, виявили всередині тіло Миколи С. Слідчі під наглядом прокуратури району Лемборк працювали на місці події протягом 16 годин, запідозривши, що там сталося вбивство.

Нагадаємо, 21 листопада у польському Бидгощі група молодих людей напала на двох підлітків з України. За даними місцевих медіа, конфлікт виник через те, що пара розмовляла українською мовою. Спочатку нападники ображали та штовхали 15-річну дівчину та її 17-річного хлопця у торговельному центрі, а згодом переслідували їх на вулиці. Там молодики побили дівчину, яку з переломом носа та іншими травмами доставили до лікарні.