27 листопада буде хмарно, прогнозують мокрий сніг та сніг

У п’ятницю, 27 листопада, у Львові та області прогнозують до 5°С морозу, сніг та слабкі хуртовини. Детальний прогноз розповіли синоптики Львівського гідрометцентру.

Прогноз для Львівської області: 27 листопада буде хмарно, прогнозують мокрий сніг та сніг, вночі місцями значний сніг. Очікується налипання мокрого снігу, вночі подекуди слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, слабкі хуртовини. Температура повітря впродовж доби буде 0–5°С морозу.

Прогноз для Львова: 27 листопада у місті також буде хмарно, прогнозують мокрий сніг та сніг. Буде налипання мокрого снігу, вночі слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7–12 м/с, слабкі хуртовини. Температура повітря впродовж доби становитиме 1–3°С морозу.

Синоптики також оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 2 грудня. Прогнозують сильні морози до 12°С.

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