Водій KIA виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із Subaru

Галицький районний суд Львова призначив 2 роки обмеження волі військовослужбовцю, який спричинив ДТП із трьома потерпілими на Львівщині. Аварія сталася 31 січня 2024 року на трасі між селами Куровичі та Печенія Львівського району. Крім покарання, суд зобов’язав водія виплатити потерпілим 1 млн грн моральної компенсації. Про це йдеться у вироку Галицького районного суду Львова від 24 листопада 2026 року, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

ДТП сталася близько 06:45. Сержант Збройних сил України керував автомобілем KIA Sorento. Під час руху він перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із Subaru Outback. У салоні Subaru перебували водій і пасажири. Усі троє отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Найважче постраждав один із пасажирів Subaru. Він отримав перелом лівої стегнової кістки, переломи відростків поперекових хребців та заочеревинну гематому. Чоловік переніс кілька операцій, згодом йому встановили третю групу інвалідності довічно. Через наслідки аварії він був змушений пересуватися за допомогою милиць або тростини.

Водій Subaru отримав перелом грудини зі зміщенням. Інший пасажир – вивих правого плеча, забій кишківника, рани та садна голови й обличчя. Згодом йому також знадобилася операція на плечовому суглобі.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину, однак припускав, що зіткнення могло статися через несправність гальмівної системи його KIA Sorento. Судова експертиза цю версію не підтвердила. Гальма автомобіля були справними, а виявлені під час огляду пошкодження виникли вже внаслідок ДТП.

Окремо військовослужбовець стверджував, що на момент ДТП перебував у службовому відрядженні та виконував завдання командування. Тому він вважав, що компенсацію потерпілим мала б виплатити військова частина.

Однак суд з’ясував, що заплановане на 31 січня 2024 року відрядження до села Старичі для перевезення особового складу командування скасувало ще до виїзду військового. Натомість того дня йому дозволили виїхати за межі гарнізону до Львова за сімейними обставинами. Дозволу використовувати службовий KIA Sorento для особистої поїздки військова частина не надавала.

Відтак суд не погодився з вимогою перекласти відповідальність за завдану шкоду на військову частину. Компенсувати моральні збитки потерпілим має безпосередньо водій.

Після ДТП обвинувачений сам проходив лікування. Однак після його завершення він не повернувся до військової частини та перебував у розшуку. У суді чоловік пояснив, що злякався і не знав, як діяти після аварії.

Також суд встановив, що після зіткнення військовослужбовець не зв’язувався з потерпілими, не цікавився їхнім станом здоров’я та не пропонував відшкодувати завдану шкоду. Лише під час судового розгляду він зателефонував одному з постраждалих і попросив вибачення. З огляду на таку поведінку суд не визнав щире каяття обставиною, яка пом’якшує покарання.

Потерпілі заявили цивільні позови на загальну суму 1,6 млн грн. Найбільшу компенсацію просив чоловік, який після аварії отримав довічну інвалідність – 1 млн грн.

Суд задовольнив позови частково. Загальна сума компенсації становить мільйон гривень. Визначаючи її розмір, суд врахував тяжкість травм, тривалість лікування, обмеження рухливості та зміни у звичному способі життя потерпілих.

Військовослужбовцю призначили 2 роки обмеження волі та на 2 роки позбавили права керувати транспортними засобами. Також він має відшкодувати 20 тис. грн витрат на проведення експертиз.