Кушнер розповів, як проходять його зустрічі з Путіним в Кремлі

Зять президента США Дональда Трампа та його спеціальний посланець Джаред Кушнер назвав російського диктатора Владіміра Путіна «історичною постаттю» та «гросмейстером політики». Так він схарактеризував очільника Кремля після тристоронніх мирних переговорів за посередництва США, які досі не принесли значного прогресу. Про це Кушнер заявив в інтерв’ю генеральному директору німецького медіаконцерну Axel Springer Матіасу Дьопфнеру для його подкасту MD Meets.

Журналіст поцікавився в Кушнера, як проходять його зустрічі з Путіним. Спецпосланець похвалив російського президента за стиль ведення переговорів і заявив, що той прагне миру та хоче змінити відносини зі США.

«Президент Путін дуже організований. Комусь може подобатися те, що він зробив, комусь – ні, але він, безперечно, гросмейстер політики. Він – історична постать. Він завжди дуже, дуже добре підготовлений, дуже вдумливий. Коли ми розмовляємо, він багато записує, а потім дуже чітко доносить свою позицію. Цілком очевидно, що він дуже глибоко розуміє питання і має щодо них дуже тверді позиції. На мою думку та на думку Стіва [Віткоффа], він не просто прагне миру – він хоче спробувати змінити відносини з Америкою і хоче перевірити, чи є спосіб почати все спочатку», – сказав він.

10–11 листопада в Абу-Дабі Україна та Росія провели перші за дев’ять місяців переговори за посередництва США. За їхніми підсумками переговорні команди домовилися про «масштабний» обмін військовополоненими. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, перший етап обміну може відбутися наприкінці листопада або на початку грудня.

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Кушнер також заявив, що після його візиту до Москви російське керівництво погодилося дозволити європейським партнерам брати участь у мирних переговорах. Він вважає, що Росія відкрита до того, щоб Україна отримала надійні гарантії безпеки.

Спецпосланець Трампа визнав, що розуміє «скептицизм і недовіру» до Росії, однак важливо розпочати діалог між Європою та Кремлем.