Делегації України та США після перемовин в Абу-Дабі, 11 листопада 2026 рік

В Абу-Дабі відбувся другий раунд мирних переговорів між Україною та Росією за посередництва США. Сторони досягнули прогресу в обговоренні гарантій безпеки для України, однак найскладнішим залишається узгодження територіальних питань. Про це повідомив спецпредставник президента США Джаред Кушнер, передає «Суспільне».

Джаред Кушнер розповів, що делегації обговорювали, зокрема, гарантії безпеки для України в повоєнний період і механізми контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Він назвав переговори «складними, але продуктивними», попри відсутність довіри між сторонами.

Він також висловився про участь у перемовинах європейців: «Якби Європа змогла визначити одну людину, яка говорила б від її імені, це було б більшим досягненням, ніж домогтися від росіян згоди на участь європейців у переговорах».

За словами Кушнера, 12 листопада він разом із колегою Стівом Віткоффом вирушить до Москви на зустріч із лідером Росії Владіміром Путіним. Після цього американці планують зустрітися з Володимиром Зеленським у Дубліні.

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Голова фракції «Слуга народу» та член української переговорної делегації Давид Арахамія назвав цей раунд переговорів «одним із найважчих».

«Я вважаю, що росіяни прийшли з дуже жорсткими директивами, тому було вкрай складно пом’якшити дискусію. Однак ми домовилися про обмін. І він буде одним із найбільших, а можливо, і взагалі найбільшим», – сказав Арахамія.

Він висловив сподівання, що після повернення американської делегації з Москви до Дубліна сторони зможуть обговорити можливу дату наступної зустрічі.

«І я вважаю, що ми маємо гарний імпульс, щоб знайти рішення до настання Нового року», – додав Арахамія.

Зауважимо, тристоронні переговори між Україною, США та Росією відбувалися 10 та 11 листопада в Абу-Дабі. Перший раунд переговорів тривав понад чотири години, а сьогоднішня зустріч – менш ніж дві. Після завершення перемовин українська делегація матиме зустріч з європейськими партнерами.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що європейські країни мають до кінця листопада узгодити кандидатуру одного представника або групи людей, які отримають мандат на участь у мирних переговорах щодо завершення війни Росії проти України. Він наголосив, що європейські країни мають узгодити кандидатури безпосередньо з Україною.