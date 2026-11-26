Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв’ю «Українській правді» повідомив, що члени так званої групи «Монако» оголосили війну українським антикорупційним органам – НАБУ та САП. Повідомлення могли передати від імені умовного адміністратора цієї групи – колишнього народного депутата від забороненої проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ) Ігоря Абрамовича, який проживає власне в Монако.

ZAXID.NET розповідає все, що відомо про екснардепа від ОПЗЖ 42-річного Ігоря Абрамовича, його бізнесову та політичну кар’єру, зв’язки з впливовими підприємцями та скандали, у яких фігурувало його ім’я.

Від навчання в Кембриджі до нафтового бізнесу

Народився колишній нардеп IX скликання від забороненої проросійської ОПЗЖ 24 серпня 1984 року в Харкові. Ігор Абрамович – онук українського вченого, професора Іллі Абрамовича, який спеціалізувався на проблемах водопостачання міст. З 1991 року останній обіймав посаду директора науково-дослідного та

проєктного інституту «УкркомунНІІпрогрес», який проєктував головну насосну станцію, Диканівські очисні споруди, каналізацію глибокого закладання Харкова. У 90-х роках інститут реорганізували у закрите акціонерне товариство, а вже у 2000-х підприємство очолив син Іллі Абрамовича Олександр Ілліч, батько Ігоря Абрамовича.

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Відомо, що Олександр Абрамович займався також бізнесом, зокрема у 1995 році він зареєстрував компанію «Фаіс», яка займалася гуртовою торгівлею, виробництвом верхнього одягу, будівництвом, посередництвом у торгівлі товарами широкого асортименту, іноземною валютою та роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах. Проте це не єдиний бізнес батька: у 2001 році він заснував ТОВ «Гранат». Бізнесову діяльність він продовжує і сьогодні. За даними аналітичної системи YouControl, йому належить компанія «Інтер Енерджі Груп», яка займалася нафтогазовидобувною, енергетичною та транспортною галузями.

Фінансові можливості родини дозволяли майбутньому політику здобувати освіту не лише в Україні, а й за кордоном. У 2001 році після закінчення харківського ліцею він вступив до приватного британського коледжу St.Andrew's College Cambridge. До слова, актуальна вартість навчання за один семестр у коледжі для учнів становить 7300 фунтів (приблизно 432 тис. грн).

Ігор Абрамович здобув також чотири вищі освіти, щоправда, вже в Україні. У 2007 році в Харківській академії народного господарства він навчався за спеціальністю «Економіка підприємств», у 2009 році в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» – за спеціальністю «Адміністративний менеджмент». У 2014 році в Івано-Франківському технічному університеті нафти та газу він навчався на геофізика, а у 2017 році в Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут» здобув освіту за спеціальністю «Теплоенергетика».

Дві останні освіти Абрамович здобув під час того, як почав будувати кар’єру в бізнесі. У віці 23 років він уже працював у будівельному холдингу, щоправда, офіційна біографія не вказує, в якому саме.

У 2015-2016 роках Абрамович був акціонером і президентом ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія». До того як компанію купив підсакційний російсько-український олігарх Павло Фукс, 90% акцій належало колишньому керівнику забороненої партії ОПЗЖ, ексміністру енергетики Юрію Бойку, та ще 10% – колишньому народному депутату, члену тодішньої Партії регіонів Юлію Іоффе. Цього ж року Ігор Абрамович заснував ТзОВ «УкрзагІнвест». За даними аналітичної системи YouControl, йому належить 50% акцій компанії.

Політична кар’єра

Початок політичної кар’єри припадає ще на початок 2000-х років. Впродовж 2006-2011 років Абрамович був депутатом Жовтневої районної ради Харкова, паралельно у 2007-2012 роках обіймав посаду помічника проросійського народного депутата, засновника концерну «АВЕК» Олександра Фельдмана.

Зрештою, у 2019 році Ігор Абрамович став народним депутатом України ІХ скликання від забороненої нині в Україні партії «Опозиційна платформа – За життя». В парламенті Абрамович активно долучався до законотворчої роботи. За даними «Слово і діло», Верховна Рада ухвалила вісім законопроєктів, автором або співавтором яких був нардеп. Проте не надто успішною виявилася історія з його передвиборчими обіцянками: з 71 обіцянки екснардеп не виконав жодної.

Попри так би мовити активність у законотворчій роботі, з відвідуванням парламенту в Абрамовича були проблеми. Зокрема, згідно з аналітикою «Руху Чесно», тодішній нардеп у 2020 році пропустив 93% засідань Ради, у 2021 році він був відсутній на 57% засідань комітету та пропустив 80% голосувань у парламенті. А вже від 24 лютого 2022 року пропустив усі засідання Верховної Ради.

До слова, за даними Hromadske, у 2020 році екснардеп входив до топ-25 найбагатших народних депутатів України. У 2020 році він задекларував 106,05 млн грн, 3 квартири, які належали його дружині Марині Абрамович, квартиру, яка була у спільній власності з його батьком, та орендовану квартиру. Серед іншого він вказав автомобілі, дорогі годинники брендів Hublot, Rolex, Breguet, ювелірні вироби Cartier, Jacob&Co, сумки Hermes і Chanel та колекцію творів мистецтва. Зрештою, у 2023 році Абрамович написав заяву про складання мандату.

Родинний бізнес за адресою депутатської приймальні

У 2020 році Ігор Абрамович фігурував у журналістському розслідуванні програми «Схеми». У ньому йшлося про те, що народні депутати вказували як адреси своїх громадських приймалень офіси компаній або приміщення, пов’язані з бізнесом.

Зокрема, журналісти звернули увагу на те, що Абрамович зазначив, ніби приймальна розташована на вул. Володимирській, 4 у Києві. Проте, коли журналісти спробували потрапити туди на прийом, охоронець заявив, що не знає такого народного депутата. Водночас представниця адміністрації будинку підтвердила, що приймальня Абрамовича там є, але не уточнила, де саме вона розташована.

З’ясувалося, що за тією ж адресою зареєстрована вже вищезгадана компанія «Інтер Енерджі Груп». Зокрема, за даними розслідування, депутат надавав підприємству безвідсоткову поворотну фінансову допомогу, а його батько Олександр Абрамович був зазначений у реєстрі кінцевим бенефіціарним власником компанії. У коментарі «Схемам» колишній депутат пояснив це тим, що приймальня та офіс компанії займали різні приміщення в одній будівлі.

Таємні зустрічі з Давидом Арахамією

У жовтні 2021 року в розслідуванні Михайла Ткача йшлося про те, що керівник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія проводить непублічні зустрічі з Ігорем Абрамовичем. Одна із такох зустрічей політиків відбулася ввечері 16 вересня в ресторані Eshak у Києві й тривала близько двох годин.

На запитання журналіста Михайла Ткача, що його пов’язує з Арахамією, Ігор Абрамович відповів, що їх пов’язують товариські стосунки, а також що він обговорював з ним політичні питання. Проте які саме – не зазначив. На запитання Ткача, чи звертався Давид Арахамія до нього за підтримкою під час голосування, Абрамович відповів заперечно.

До слова, джерела УП пов’язують Абрамовича з підсанкційним олігархом Павлом Фуксом та бізнесменом Віталієм Хомутинніком. Бізнес-зв’язки з Хомутинніком він визнавав, але з Фуксом заперечував.

VIP-біженець на Лазурному узбережжі

За тиждень до повномасштабного вторгнення Росії олігархи та бізнесмени покидали Україну чартерними рейсами. За даними «Української правди», приватний літак на 50 пасажирів замовив також Ігор Абрамович. Цей борт прямував із Києва до Відня. На борту літака були родичі однопартійців та бізнес-партнери депутата. У коментарі журналістам «Радіо Свобода» Абрамович підтвердив, що цими днями його не було в Україні, але інформацію про чартерний рейс на 50 осіб заперечив.

У серпні 2022 року журналісти «Української правди» опублікували розслідування про так званий «батальйон Монако». У ньому йшлося про українських політиків, бізнесменів та інших можновладців, які напередодні або під час повномасштабної війни виїхали на Лазурне узбережжя Франції, зокрема в Монако, Монте-Карло, Ніццу та інші курортні місця. У розслідуванні загалом фігурували 84 «біженці», серед них був Ігор Абрамович – на той час чинний депутат України, який виїхав за кілька днів до нападу Росії на Україну.

Народного нардепа помітили біля маєтку на мальовничому мисі Кап-Ферра. Поблизу будинку також помітили дві автівки Mercedes, зареєстровані на Олену Абрамович. Журналісти припускали, що це мати Ігоря Абрамовича. Також за даними французького реєстру, за адресою, де мешкав Абрамович, зареєстрована фірма російського банкіра Бориса Давлетьярова. Вочевидь, екснардеп після втечі з України орендував маєток саме в нього.

Того ж місяця ДБР відкрило кримінальну справу за незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). Серед фігурантів справи – народні депутати, члени їхніх родин, а також інші герої розслідування «Батальйон Монако».