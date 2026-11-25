Лазерна установка ППО Blysk української компанії Carmine Sky, яка захищає об’єкт критичної інфраструктури, збила російський реактивний дрон «Герань». Це перший такий випадок у світі. Про це 25 листопада повідомив радник президента з питань оборонних технологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

Бескрестнов розповів, що лазерну систему ППО розробляють у межах державної програми «Приватне ППО» за підтримки оборонного кластера Brave1.

Наразі в Україні кілька компаній працюють над застосуванням лазерних технологій для протиповітряної оборони. За словами Бескрестнова, такі розробки складні та потребують значних фінансових витрат.

«Поки що зарано говорити про серійне виробництво лазера. Тривають випробування, під час яких лазери захищають критичні об’єкти інфраструктури», – підсумував Бескрестнов.

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Зауважимо, BBC повідомляла, що на початку листопада приватна компанія Carmine Sky розгорнула в Києві лазерну систему ППО «Блиск» для знищення російських дронів. У компанії розповіли, що лазер працює шляхом випромінення пучка енергії потужністю 4 КВт, здатного пропалювати корпуси повітряних цілей, зокрема дронів типу «Шахед» і «Герань».