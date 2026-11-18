Сили оборони використали власну систему звʼязку для атаки на Кримський міст

Під час атак на Кримський міст Сили оборони застосували власну систему зв’язку замість військової системи Starshield від Starlink, роботу якої в Україні обмежили кілька днів тому. Про це повідомила британська щоденна газета The Times з посиланням на українського офіцера, залученого до планування операції.

За словами співрозмовника The Times, Сили оборони вперше використали власні дрони для передавання відеосигналу. Завдяки цьому українські військові могли завдавати ударів по визначених ділянках Кримського мосту. Таким чином, Сили оборони провели операцію без використання американської супутникової системи зв’язку Starlink та її військової версії Starshield.

«Уперше в історії ми використали всі ці дрони для передавання відеосигналів ракетам, щоб ті могли уражати конкретні точки на мосту. Ми показали, що здатні проводити такі операції без Starlink», – цитує The Times офіцера.

Financial Times уточнює, що йдеться про так звані «летючі модеми» – мережу дронів, які виконували роль повітряних ретрансляційних станцій. Дрони-ретранслятори забезпечували зв’язок між ракетами та їхніми операторами, щоб ті могли спрямовувати їх до цілей і долати ешелоновану російську ППО.

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Нагадаємо, 17 листопада атака Сил оборони на Кримський міст повністю знищила одну з арок та автомобільний проліт мосту. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що операція з ураження переправи тривала кілька тижнів і відбувалася у сім етапів. Для цього Сили оборони застосували 11 видів озброєння – дрони та ракети. Відомо, що серед засобів ураження була ракета-дрон «Рута», виготовлена для української армії на потужностях компанії Destinus. Прикметно, що засновником компанії є російський фізик Міхаіл Кокорич, який публічно засудив розпочату Росією повномасштабну війну проти України, а згодом відмовився від російського громадянства.