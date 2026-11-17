Операція з ураження Кримського мосту відбувалась у сім етапів

Сили оборони протягом кількох тижнів працювали над атакою на Кримський міст. Операція з ураження переправи відбувалася в кілька етапів. Про це у вівторок, 17 листопада, повідомив президент Володимир Зеленський.

Як розповів президент, над ураженням переправи працювали кілька тижнів. Спочатку українські військові покроково знищували російську протиповітряну оборону, радари радіоелектронної боротьби та інші об’єкти. Для атаки на зазначені цілі Сили оборони застосували безпілотники та ракети українського виробництва: Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH 2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» та Р-360 «Нептун».

На фінальному – сьомому етапі – 17 листопада Сили оборони застосували безпілотники «Паляниця», які уразили автомобільну частину мосту, а також ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5, які використали для ураження залізничної частини.

Президент зауважив, що Україна неодноразово пропонувала Росії різні варіанти деескалації, однак Москва щоразу відкидала ці пропозиції, а також вдавалася до атак на цивільну інфраструктуру українських міст.

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«Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема і по мостах, в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, в Одеській області. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась. Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей», – наголосив Володимир Зеленський.

Кримський міст – автомобільно-залізнична переправа через Керченську протоку, що з’єднує окупований Крим із Краснодарським краєм Росії. Він має автомобільну та залізничну частини, які відкрили у 2018 та 2019 роках відповідно. Міст має важливе значення для військової логістики Росії, зокрема для переміщення військових вантажів до окупованого Криму

Нагадаємо, Сили оборони протягом двох днів завдали ударів по Кримському мосту. Унаслідок атаки 16 листопада нахилилася одна з арок мосту, а рух переправою тимчасово обмежили, через що біля неї утворився затор із близько 2 тис. автомобілів. 17 листопада атака повністю знищила одну з арок та автомобільний проліт.

До цього Кримський міст тричі потрапляв під атаки Сил оборони. 8 жовтня 2022 року внаслідок вибуху замінованої вантажівки частково обвалилися два автомобільні прольоти мосту, а також загорілася залізнична гілка. У ніч на 17 липня 2023 року Кримський міст атакували морські дрони СБУ, що призвело до обвалу одного з його прольотів. 3 червня 2025 року СБУ привела в дію вибухові пристрої, які агенти спецслужби встановили на опорах мосту. Унаслідок детонації сильних пошкоджень на рівні дна зазнали дві підводні підпірки опор мосту.