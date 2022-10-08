У соцмережах з'явилися численні фото і відео наслідків сильного вибуху на Керченському мосту

Сильний вибух стався на залізничній гілці Кримського мосту біля Керчі вранці 8 жовтня. Як повідомляють очевидці, вибух стався близько 06:00. Судячи з поширюваних фото і відео, міст міг зазнати серйозних ушкоджень.

More footage of the Crimean Bridge burning pic.twitter.com/iY1pTrWtOB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022

Російська агенція РБК з посиланням на «Національний антитерористичний комітет» повідомила, що на Кримському мості стався підрив вантажного автомобіля. Вибух призвів до спалаху семи паливних цистерн залізничного складу. Два автомобільні прольоти моста частково обвалилися.

Наразі зупинений будь-який рух Кримським (Керченським) мостом – і автомобільний, і залізничний.

Окупанти вже повідомили, що запускатимуть поромну переправу через Керченську протоку. За їхніми словами, вона вже готова до запуску.

Відомо, що всі поїзди, які сполученні з окупованим Кримом і які планувалося відправити найближчим часом, тимчасово не відправлятимуться через пожежу на Кримському мосту. Крім того, продаж квитків на поїзди до Криму припинено.

Речник російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що дата відновлення моста невідома.

«Всеросійський союз страховиків» оцінив збитки від руйнування Кримського моста у 200-500 млн рублів.

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва також опублікувала відео, на якому видно масштаби руйнувань.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи пожежу і вибухи на Кримському мості, написав, що все незаконне має бути зруйновано. Нагадаємо, що Україна вважає будівництво цього моста незаконним.

«Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане», – написав він у Twitter.

Crimea, the bridge, the beginning. Everything illegal must be destroyed, everything stolen must be returned to Ukraine, everything occupied by Russia must be expelled. pic.twitter.com/yUiSwOLlDP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, коментуючи повідомлення про причетність України до вибуху на Кримському мості, заявив, що причетність тих чи інших органів до вибухів буде озвучено після остаточної перемоги України у війні.

«Ми це не коментуємо. Роль СБУ чи будь-якого державного органу України у "бавовні" будемо коментувати після нашої остаточної перемоги», – зазначив Дехтяренко в коментарі LIGA.net.

Варто зауважити, що Кримський міст має особливе значення особисто для російського президента, який вчора святкував 70-річний ювілей.

Нагадаємо, що напередодні безпілотник знищив два стратегічні російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 на аеродромі біля Калуги, за 200 км від кордону.