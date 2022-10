Вранці в суботу, 8 жовтня, на залізничній гілці Кримського моста біля Керчі стався сильний вибух, що пошкодив і автомобільну частину переправи. Через пожежу на мосту російська окупаційна влада тимчасово призупинила залізничне та автомобільне сполучення Кримським (Керченським) мостом.

Очевидці почали публікувати фото та відео вибуху на мосту з різних ракурсів і соцмережі буквально вибухнули мемами на ці фото. Їх є дуже багато, але ZAXID.NET зібрав найкращі з них.

***

Babe wake up the Crimean bridge is on fire pic.twitter.com/TbciaEw4Fb