Вранці в суботу, 8 жовтня, на залізничній гілці Кримського моста біля Керчі стався сильний вибух, що пошкодив і автомобільну частину переправи. Через пожежу на мосту російська окупаційна влада тимчасово призупинила залізничне та автомобільне сполучення Кримським (Керченським) мостом.

Очевидці почали публікувати фото та відео вибуху на мосту з різних ракурсів і соцмережі буквально вибухнули мемами на ці фото. Їх є дуже багато, але ZAXID.NET зібрав найкращі з них.

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КРЬІМСКИЙ МОСТ

ГОРЯТ ЦЬІСТЕРНЬІ

ВЬІГОРАЕТ ТОПЛИВО

МИМО ПЛЬІЛО НА БАНАНЕ

ТРО ИЗ КОБЛЕВО — Khatsanovsky (@khatsanovsky) October 8, 2022

Мамулечка, надо бьіло сваливать! — Taras Ratushnyy (@TarasRat) October 8, 2022

кохана, ми вбиваємо кримський міст — лексикон інтимних твітів (@alyonational) October 8, 2022

Мост цел, просто он тєпєр ідьот на дно pic.twitter.com/oBZCSohH0C — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 8, 2022

Коли правильно візуалізували бажання. Зі святом, українці pic.twitter.com/U3KLzSfzPM — Dodo Socks (@DodoSocks) October 8, 2022

Що то за день народження, якщо він без торта зі свічками? pic.twitter.com/EdD2Ex4P4A — Ґаута́ма (@ArthurGautama) October 8, 2022

цей день настав: ми анонсуємо марку з мостом pic.twitter.com/wtxAVe12q4 — Укрпошта (@ukrposhta) October 8, 2022

Babe wake up the Crimean bridge is on fire pic.twitter.com/TbciaEw4Fb — Saint Javelin (@saintjavelin) October 8, 2022