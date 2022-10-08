«Хто, як не ти, спалить мости?»
Реакція українців на знищення Кримського мостаВікторія Ейсмунт, 0
Вранці в суботу, 8 жовтня, на залізничній гілці Кримського моста біля Керчі стався сильний вибух, що пошкодив і автомобільну частину переправи. Через пожежу на мосту російська окупаційна влада тимчасово призупинила залізничне та автомобільне сполучення Кримським (Керченським) мостом.
Очевидці почали публікувати фото та відео вибуху на мосту з різних ракурсів і соцмережі буквально вибухнули мемами на ці фото. Їх є дуже багато, але ZAXID.NET зібрав найкращі з них.
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КРЬІМСКИЙ МОСТ— Khatsanovsky (@khatsanovsky) October 8, 2022
ГОРЯТ ЦЬІСТЕРНЬІ
ВЬІГОРАЕТ ТОПЛИВО
МИМО ПЛЬІЛО НА БАНАНЕ
ТРО ИЗ КОБЛЕВО
Мамулечка, надо бьіло сваливать!— Taras Ratushnyy (@TarasRat) October 8, 2022
Настрій приблизно такий pic.twitter.com/cHTrNuvVub— UAID (@UAID_foundation) October 8, 2022
кохана, ми вбиваємо кримський міст— лексикон інтимних твітів (@alyonational) October 8, 2022
Мост цел, просто он тєпєр ідьот на дно pic.twitter.com/oBZCSohH0C— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) October 8, 2022
це топ pic.twitter.com/siLLa5ovKq— Mary Kravchenko (@sea_inside3) October 8, 2022
October 8, 2022
гиги pic.twitter.com/qmduZU6xTv— mariia (@mariaorestivna) October 8, 2022
Коли правильно візуалізували бажання. Зі святом, українці pic.twitter.com/U3KLzSfzPM— Dodo Socks (@DodoSocks) October 8, 2022
Що то за день народження, якщо він без торта зі свічками? pic.twitter.com/EdD2Ex4P4A— Ґаута́ма (@ArthurGautama) October 8, 2022
October 8, 2022
Babe wake up the Crimean bridge is on fire pic.twitter.com/TbciaEw4Fb— Saint Javelin (@saintjavelin) October 8, 2022
Оргія переноситься на АЙ ПЕТРІ— Warface_Withlove (@warface_withlov) October 8, 2022
Гаїшник, що пропустив фуру вже дав інтерв’ю. @serhiyprytula pic.twitter.com/wagw36ozXx— dimadavalos (@dikovt) October 8, 2022
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