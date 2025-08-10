Викладач фахового коледжу визнав протиправною відмову ТЦК у наданні відстрочки від призову під час мобілізації. Закарпатський окружний адміністративний суд зобов’язав комісію повторно розглянути документи військовозобов’язаного.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, до суду звернувся викладач Ужгородського музичного фахового коледжу імені Д.Є. Задора. Наприкінці січня 2025 року він звернувся до ТЦК, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації, але комісія відмовила йому. Офіційною причиною є те, що він не пред’явив військово-облікований документ. Закарпатець звернувся до суду, вважаючи рішення військкомату незаконним.

Представник ТЦК подав до суду відзив на позовну заяву, у якому розповів, що військовозобов’язаний надіслав документи для отримання відстрочки поштою. Він заявив, що законом не передбачено пред’явлення копій військово-облікового документа або роздруківки електронного військово-облікового документа. Таким чином, позивач не виконав умови для отримання відстрочки, отримавши відмову комісії.

Цю справу розглянув суддя Михайло Луцович, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він встановив, що до пакета документів викладач долучив роздрукований військово-обліковий документ, сформований у застосунку Резерв+, який містив QR-код та підтверджував перебування чоловіка на військовому обліку.

«Підстави відмови в оформленні відстрочки є необґрунтованими та такими, що не відповідають вимогам законодавства, що свідчить про протиправність рішення відповідача щодо відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу, оформленого протоколом комісії № 05 від 04 лютого 2025 року, відтак таке підлягає скасуванню», – вказано у рішенні суду.

Суддя визнав протиправним та скасував рішення про відмову в наданні відстрочки від мобілізації викладачу фахового коледжу, зобов’язавши комісію при ТЦК повторно розглянути його документи з врахуванням висновків суду. Рішення суду ще можна оскаржити у апеляційному суді.

Нагадаємо, що вчителі та викладачі мають право на відстрочку від мобілізації, якщо вони працюють у закладах освіти на ставку від 0,75. Нещодавно у Резерв+ з’явилась можливість оформити відстрочку для викладачів та наукових працівників університетів.