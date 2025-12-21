Найкращі різдвяні вітання для дітей та дорослих

Віншування є частиною українських традицій під час різдвяних свят. Пропонуємо підбірку найкращих вітань для дітей та дорослих, щоб привітати родину та друзів із святом народження Ісуса Христа.

Пропонуємо також тексти найпопулярніших колядок для усієї родини.

Короткі віншування до Різдва для дітей:

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми рученятами весь світ обіймає.

І вашу хатину, і вашу родину,

І всю Україну – Христос ся рождає!

***

Я маленький пастушок,

Маю куций кожушок,

Я прийшов до Вас до хати

Маленького Ісусика привітати!!

Христос ся Рождає!

***

Я маленька дівчинка,

Як в городі квіточка

Йду від хати до хати

З Різдвом Христовим вітати!

***

Я в матусі донечка –

Мов краплинка сонечка.

Щиро колядую,

Новину віщую:

«Ісус народився!

Світ благословився!»

Ви радійте новині,

А гостинчики – мені.

***

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

зігріє вам серце Різдвяним теплом!

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

***

Вже різдвяна ніч надходить.

По хатах Ангелик ходить.

Із Різдвом вас всіх вітає

Щастя й радості бажає!

Христос ся рождає!

Красиві різдвяні віншування для дорослих:

Хай Різдво з тим завітає,

Чого серце забажає.

Хай несе у кожну хату

Щастя, радості багато,

Хай смачна кутя Вам вдасться,

Хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

В хату радість принесла.

Христос рождається!

***

Віншую вас, пане господарю,

Ції свята відпровадити,

Других дочекати,

Від сто літ до сто літ,

Поки вам Пан Бог назначив вік.

Христос рождається!

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці

І принесе у вашу хату

усмішок, радості багато,

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем і любов’ю

І подарує вам здоров’я!

***

В гарну днину, добрий час,

Я з Різдвом вітаю вас,

І з вечерею святою,

Веселою колядою!

Нехай Бог благословляє

Вас і вашу родину!

Нехай Різдво у Вашу хату

Принесе Радості багато,

Розбудить приспані Надії,

Зерном і Щастям Вас засіє,

Зігріє сонцем та любов’ю

І подарує Вам Здоров’я!

З Різдвом Христовим!

***

Хай колядочка лунає

І сніжком вас посипає!

Гумор най буде дотепний,

А як чортик – то вертепний!

Радість най буде взаємна,

Здибанка – лише приємна!

Настрій, звісно ж, веселковий,

Львів – різдвяний і святковий!

***

Веселий день, весела новина:

Народився Ісус Христос – маленька дитина.

Хоче Боже слово сказати,

Благословення принести до хати.

Може, в тій хаті кого бракує,

А може, в тій хаті хтось гірко сумує

Кого бракує – не забувайте,

Хто гірко сумує – розвеселяйте.

Разом з Ісусом маленьким на сіні,

Христос ся рождає на Україні!

***

В те Різдвяне Свято тут у вашій хаті

Хочемо всі разом вам щастя побажати

Перш за все бажаєм Вам усім здоров’я

Щоб в житті своєму Ви не знали горя

Щоби Ваша хата всім була багата

Щоби у Вас водились завжди грошенята

Щоби Ваші діти жили Вам на втіху

І при них щасливо Ви прожили вік свій

Щоби в церкву все ходили й Господа хвалили

Щоб усе життя Вам у здоров’ї бути

і свої правнуків поблагословити.

***

Хай в році новім,

При святому Різдві,

Всі мрії сповняться –

Давні й нові!

Як тим пастухам,

Хай Вам ангел щоднини

Приносить до дому

Приємні новини!

Христос народився!