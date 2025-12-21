Діти колядують у центрі Львова

Коли 24 грудня 2025 року уся сім’я збереться за Святою вечерею, саме час починати коляду. Дорослі та діти разом співають колядки, а на Різдво ходять з колядою від хати до хати.

Якщо ви погано пам’ятаєте тексти різдвяних колядок – не біда. Ми зібрали кілька найпопулярніших колядок для усієї родини: «Нова радість стала», «Бог ся рождає», «Добрий вечір тобі, пане господарю», «Спи, Ісусе, спи», «Тиха ніч» та інші.

«Добрий вечір тобі, пане господарю»

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А що перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А що другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А що третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

«Нова радість стала»

Нова радість стала,

Яка не бувала:

Над вертепом звізда ясна

Увесь світ осіяла.

Над вертепом звізда ясна

Увесь світ осіяла.

Пастирі з ягнятком

Перед тим дитятком

На коліна припадають,

Царя-Бога вихваляють.

На коліна припадають,

Царя-Бога вихваляють.

— Просим тебе, Царю,

Небесний владарю,

Даруй літа щасливії

Цього дому господарю.

Даруй літа щасливії

Цього дому господарю.

Просим тебе, Царю,

Просимо всі нині:

Верни волю, пошли славу

Нашій ненці-Україні.

Верни волю, пошли славу

Нашій ненці-Україні.

«Бог ся рождає»

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!

Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут!

Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!



Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!

Три славні царі к вертепу приходять,

Ладан і смирну, золото приносять.



А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають.

І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

«Во Вифлеємі нині новина»

Останні два рядки кожного куплету повторюються двічі.

Во Вифлеємі нині новина:

Пречиста Діва зродила Сина,

В яслах сповитий поміж бидляти,

Спочив на сіні Бог необнятий.

Вже Херувими славу співають,

Ангельські хори Пана витають,

Пастир убогий несе, що може,

Щоб подарити Дитятко Боже.

А ясна зоря світу голосить:

Месія радість, щастє приносить!

До Вифлеєма спішіть всі нині,

Бога звитайте в бідній Дитині!

За світлом зірки, десь аж зі сходу

Йдуть три владики княжого роду,

Золото дари, кадило, миро

Враз з серцем чистим несуть в офіру.

Марія Мати Сина леліє,

Йосиф старенький пелени гріє,

А Цар всесвіта в зимні і болю

Благословить нас на ліпшу долю.

Ісусе милий, ми не богаті,

Золота дарів не можем дати,

Но дар ціннійший несем від мира,

Се віра серця, се любов щира.

Глянь оком щирим, о Божий Сину,

На нашу землю на Україну,

Зійшли їй з неба дар превеликий,

Щоб Тя славила во вічні віки.

«Небо і земля нині торжествують»

Небо і земля (двічі) нині торжествують,

Ангели й люди (двічі) весело святкують.

Приспів (після кожного куплету):

Христос родився, Бог воплотився,

Ангели співають, славу звіщають,

Пастухи вітають, поклін складають,

«Чудо, чудо!» повідають.

У Вифлеємі (двічі) весела новина,

Пречиста Діва (двічі) народила Сина!

Отцівське слово (двічі) зодяглося в тіло,

В земній темряві (двічі) сонце засвітило.

Ангели служать (двічі) Господу Своєму,

Співають: «Слава!» (двічі) Новородженому.

Його ми нині (двічі) також величаймо,

«Слава на небі й на землі спокій», – (двічі) Йому заспіваймо.

«Тиха ніч»

Тиха ніч, свята ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні.

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син:

Прийшов нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

Тиха ніч, свята ніч!

Зірка сяє ясна,

Потішає серця,

Величає Христа.

Дитя святе, як зоря,

Нам світи, зоря ясна!

«По всьому світу стала новина»

По всьому світу стала новина

Діва Марія Сина з родила

Сіном притрусила

В яслах положила

Господнього Сина

Сіном притрусила

В яслах положила

Господнього Сина

Діва Марія Бога просила:

«В що ж би я Сина свого повила

Ти, небесний Царю

Пришли свої дари

Сьому господарю

Ти, небесний Царю

Пришли свої дари

Сьому господарю»

Прийшли три царі зі східної землі

Принесли дари Діві Марії

Покірно складають

І поклін віддають

Ісусові Христові

Покірно складають

І поклін віддають

Ісусові Христові

Ой, засіяла звізда на небі

Прийшли ангели до Діві Марії

Співають Їй пісні

Господній Невісті

І радість приносять

Співають Їй пісні

Господній Невісті

І радість приносять

«Спи, Ісусе, спи»

Спи, Ісусе, спи,

Спатоньки ходи!

Я Тебе му колисати,

Пісеньками присипляти;

Спи Ісусе, спи Маленький,

Спи, Серденько, спи.

Спи, Лелійко, спи,

Голівку схили!

Ту на рученьки Марії,

Бач, Вона Тебе леліє:

Спи Ісусе, спи Маленький,

Спи, Серденько, спи.

Спи, Убогий, спи,

Рученьки зложи!

Йосифа ще не видати,

Несе Хлібця Тобі дати.

Спи Ісусе, спи Маленький,

Спи, Серденько, спи.

Спи, Терпіннє, спи,

Очка зажмури!

Не питай, що колись буде,

Що зготовлять Ти хрест люди.

Спи Ісусе, спи Маленький,

Спи, Серденько, спи.

Спи, Зірничко, спи,

Сни про Небо сни!

Слава Богу в вишних буди,

На Земли Мир, Благо людям!

Спи Ісусе, спи Маленький,

Спи, Серденько, спи.

Спи, Ісусе, спи,

А Серце втвори,

Най при Ньому спочиваю,

Тут на Земли і там в Раю,

Спи Ісусе, спи Маленький,

Спи, Серденько, спи.