Благодійна акція триватиме до 27 березня

З 18 до 27 березня заклади професійної освіти у Львові, які мають власні майстерні шиномонтажу, запрошують львів’ян на благодійну акцію. Водії можуть замінити зимові шини на літні, а оплату за послугу перерахувати як донат на лікування хлопчика з важкою хворобою – Марка Гладиша.

До ініціативи долучилися три навчальні заклади, які мають власні майстерні шиномонтажу:

Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівництва (вул. Пулюя, 28);

Вище професійне училище №29 (вул. Шевченка, 116);

Львівське вище професійне політехнічне училище (вул. Зелена, 151А).

Оплату за послуги передадуть до благодійного фонду на лікування хлопчика.

Зголоситися на шиномонтаж можна з понеділка до п’ятниці з 08:00 до 16:00 за попереднім записом:

+38 098 715 41 33 (вул. Пулюя, 28);

+38 067 800 78 57 (вул. Зелена, 151А);

+38 097 777 59 57 (вул. Шевченка, 116).

Нагадаємо, Марко Гладиш має м’язову дистрофію Дюшена – рідкісне генетичне захворювання, яке поступово призводить до втрати рухових функцій і здатності самостійно дихати. Зупинити розвиток хвороби може спеціалізоване лікування вартістю 125 млн грн. Родина хлопчика за понад рік зібрала 85% необхідної суми, але бракує ще 18,5 млн грн. Реквізити для допомоги можете знайти тут.