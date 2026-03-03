Зробити лікувальну ін'єкцію Маркові Гладишу потрібно якнайшвидше

На лікування 4-річного львів’янина Марка Гладиша, який хворіє на м’язову дистрофію Дюшена, вдалося зібрати ще 20 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Гроші вдалося зібрати завдяки працівникам міськради, комунальних підприємств, освітянам і медикам, які перерахували на лікування хлопчика свою денну зарплату.

Загалом для допомоги Маркові Гладишу зібрано вже майже 85 млн грн з необхідних 125. Гроші потрібні на ін’єкцію, що зупинить руйнівні процеси в організмі. Долучитися до збору можна за реквізитами:

БО ІЗ ЯНГОЛОМ НА ПЛЕЧІ БФ

АТ КБ ПриватБанк

Номер рахунку UA16 305299 00000 26000031042632

ЄДРПОУ/ІПН 41411833

Призначення платежу: Благодійний внесок На лікування Марка Гладиша

Банк: ПАТ Кредобанк МФО 325365 ЄДРПОУ 41411833

рахунок UA913253650000026008011024214

Призначення : благодійний внесок для Марчика Гладиша

Картка ПриватБанку

5169 3305 2176 1400

Лікпей

Монобанк

Нагадаємо, Марк Гладиш має діагноз м’язова дистрофія Дюшена – рідкісне генетичне захворювання, яке поступово призводить до втрати рухових функцій і здатності самостійно дихати. Єдиний шанс зупинити розвиток хвороби – спеціалізоване лікування вартістю 125 млн грн. Родина хлопчика збирає кошти вже понад рік і потребує підтримки всієї громади.