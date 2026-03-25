Із 16 вітражів від удару у церкві вибито 4 вітражні композиції, ще одна має невелике пошкодження

У Львові завершили обстеження ансамблю Бернардинського монастиря XVII століття та житлового будинку, які постраждали внаслідок російської атаки безпілотниками. Про це у середу, 25 березня, повідомив керуючий справами виконкому Євген Бойко.

Як йдеться у повідомленні, із 16 вітражів від удару у церкві вибито 4 вітражні композиції, ще одна має невелике пошкодження. Більшість вітражів вдалося врятувати завдяки встановленому завчасно захисту. Окрім цього, пошкоджень зазнала дзвіниця 1734 року, а в архіві, який входить до комплексу, вибито 8 вікон.

Через пряме влучання російського БпЛА найбільше постраждав житловий будинок поруч. Наразі будівля є непридатною для життя.

«Руйнування колосальні: знищений дах та перекриття, вигоріли дерев’яні конструкції, пошкоджені несучі стіни. Усередині – обвали, зруйновані сходові майданчики, втрачено частину історичних елементів, видно сліди сильної пожежі. Будівля аварійна і непридатна для життя, частина конструкцій може руйнуватися далі», – повідомив Євген Бойко.

Фото Євгена Бойка

У церкві та дзвіниці закривають пошкоджені віконні отвори, щоб убезпечити споруди від подальших руйнувань, та демонтують вітражі. Водночас Офіс охорони культурної спадщини залучає експертів для оцінки збитків і підготовки плану відновлення.

Нагадаємо, вдень у вівторок, 24 березня, Росія атакувала Львів ударними дронами. Внаслідок влучання в будинок на пл. Собороній, 4 виникла пожежа. Також постраждали костел бернардинів, що є пам’яткою архітектури і належить до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Окрім цього, дрони влучили в багатоповерхівку на проспекті Червоної Калини. Уламки російського безпілотника також впали на вул. Степана Бандери біля музею «Тюрма на Лонцького» та пошкодили дах, а в Органному залі – вікна.